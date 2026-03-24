Quién es el jugador que Scaloni convocó de urgencia tras la lesión de Montiel

Lionel Scaloni convocó a un jugador de último momento ante la lesión de Gonzalo Montiel . El lateral derecho de River Plate estará inactivo por varias semanas y el director técnico de la Selección Argentina aprovechó la ocasión para darle el lugar a un futbolista que ocupa su misma posición pensando en los duelos ante Mauritarnia y Zambia en la fecha FIFA de esta semana .

Se trata nada menos que de Agustín Giay , actualmente en Palmeiras de Brasil pero con pasado en el fútbol argentino en San Lorenzo de Almagro. En caso de que ingrese, el lateral derecho de 22 años tendrá su debut oficial con la Mayor ya que sólo vistió la camiseta del combinado nacional a nivel juvenil. Por supuesto, el habitual titular es Nahuel Molina, pero seguramente el entrenador no descarta darle minutos en cancha al ex jugador del Ciclón que representa al Verdao.

El defensor santafesino que fue parte del equipo que ganó el Torneo de la Alcudia en 2022 con la Sub 20 -con la que además jugó el Mundial en nuestro país- tendrá la inmejorable chance de sumar rodaje pensando en una posible participación en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Por supuesto, los principales candidatos para estar y repetir presencia son tanto Molina como Montiel, tal como pasó en Qatar 2022.

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De esta manera, este cambio de último momento en la lista de convocados de Scaloni se suma a la convocatoria de Lucas Martínez Quarta por Leonardo Balerdi. A su vez, también fueron citados Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli después de no estar en la nómina inicial presentada por el propio DT para estos duelos ante Mauritania y Zambia. Lo que todavía no está confirmado es quiénes serán los 11 que saldrán al campo de juego tanto este viernes 27 como el martes 31 de marzo en La Bombonera.

El campeón del mundo recibirá a Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20.15 en La Bombonera en el primer amistoso. En tanto, en el segundo chocará en el mismo estadio con Zambia a la misma hora, pero el martes 31. Con la Finalissima ante España cancelada por la guerra en Medio Oriente, otra vez la AFA consiguió dos adversarios de muy poca jerarquía a apenas dos meses y medio del inicio de la máxima cita.

Una fortuna: los polémicos precios de las entradas para ver a la Selección

La Selección Argentina se despedirá del público albiceleste con dos partidos amistosos después de lo que fue la cancelación de la Finalissima ante España en Qatar. La AFA publicó el valor de las entradas para el primero de los dos duelos a jugarse en La Bombonera frente al combinado de Mauritania el próximo viernes 27 desde las 20:15.

La venta de localidades para el cotejo comenzó este lunes a través de la plataforma Deportick. La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio ubicado en la calle Brandsen 805. Las entradas generales tienen un costo de $90.000, mientras que los menores hasta 10 años abonarán $25.000 para ubicarse en la zona de populares.

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En relación a las plateas, la Alta K tendrá un costo de 150 mil pesos, mientras que en el mismo sector pero las H-I-J-F-G valen $200.000. La platea media (C, D y M) costará uno 330 mil pesos y la A-B $350.000, lo mismo que la platea baja (L). Por último, la preferencial, que es la que está por encima de los bancos de suplentes, costará 490 mil pesos.

En cuanto al retiro de tickets, la información oficial indica que el canje de entradas se hará de manera presencial desde el martes 24/03 hasta el jueves 26/03 en boleterías del estadio de Huracán (Av. Amancio Alcorta 2544) de 9 a 15. Cabe recordar que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado a través del sitio que se encarga de la venta (www.deportick.com), sin posibilidad de hacerlo el día del partido.