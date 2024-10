Súper polémico: Javier Frana reveló por qué dejó de trabajar en ESPN

image.png Javier Frana

Respecto a esto arrancó diciendo: "Fueron 21 años haciéndolo. Todas las finales de Grand Slams, Masters 1000, y en lo personal, lo disfruté. Por momentos sentía que haber sido tenista me dio un poco para lo otro. Fue como una universidad para lo otro. Porque fui más años comentarista que jugador de tenis".

"Jugué 12, 13 años, profesionalmente hablando. Son situaciones en la vida que te ponen en la realidad de que cuando una etapa termina empieza otra y que hay que encararla, desarrollarla y vivirla. Lo disfruté. Si el partido no tenía grandes nombres, te enganchabas con la posibilidad de ver cómo hacerlo más entretenido. Ahí te das cuenta de que lo disfrutás en serio", agregó Frana.

Pero sobre su salida, fue crítico y duro: "Lo que duelen son las formas. Porque hay decisiones que no son objetables. Si somos amigos y mañana no me querés invitar más a tu cumpleaños, estás en tu derecho a hacerlo. Pero de repente son las formas las que llevan a decir “no comparto tu decisión, pero la tengo que aceptar porque la fiesta es tuya”. Y acá es como que lo que más me dolió, porque uno se encariña con dónde está, es que yo no tenía problemas con nadie ni inconvenientes y de golpe aparecen ofertas tendientes que digas que no".

image.png

"Cuando pasa, decís de sentarse a hablar del tema y resulta que al final no se sentó nadie con vos. Termina siendo un trato que…No era merecedor de eso porque no había tenido conflictos con nadie en 21 años. Es un error cuando a veces uno se enoja con la empresa", siguió.

Javier Frana y su complicada salida de la TV

Para concluir, explicó: "En la empresa hay uno, dos o tres responsables de que vos lo puedas hacer bien, humanamente, y honrando los valores que tenés y que llevás a la empresa. Porque la empresa en sí no tiene valores: los valores los tiene la gente que trabaja ahí y decide poner esos valores. Cuando vos no aplicás esas cuestiones es porque no las tenés. Acá la culpa no la tienen las cuatro letras, sino las personas que están decidiendo de qué manera se quieren relacionar y tratar a la gente con la que estuvieron 21 años".