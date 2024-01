Un árbitro de Primera reveló cómo debería ser el VAR y por qué se equivoca tanto

Qué dijo Fernando Rapallini sobre el VAR

Lejos de detenerse, el referí amplió su concepto: “Si yo voy caminando por la calle y me encuentro un billete de 100 pesos y no hay nadie danto vuelta, pregunto: '¿Che, no es de nadie?', lo agarro y me lo quedo. Ahora, si yo salgo a la calle a buscar billetes de 100 pesos, estoy en pedo. Lo más lógico es que encuentre un papel violeta y yo esté convencido que es un billete de 100 pesos. Esa es la diferencia, entre buscar y encontrar”.

“Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es en 10, 15, 20 segundos, pá, pá, dos imágenes claras, evidencia clara. 'Vení', veo. 'Sí, la evidencia es clara', pum, penal. Después los mismos hinchas de ese equipo, al otro día en el café, más tranquilos, van a decir: 'Sí, qué boludo el arquero que lo tocó'. Esa es la función del VAR", cerró Fernando Rapallini.