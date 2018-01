Detuvieron a un ex intendente K por corrupción

También fueron detenidos por orden del fiscal de Junín, Javier Ochaizpuro, los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Gobierno) y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería). El fiscal trabajó en coordinación con personal de la Procuración General.

Hace unos meses, Fernández encerró a periodistas en un ambiente para que no molestaran a Cristina Kirchner durante el acto de su precandiatura por Unidad Ciudadana. Apodado “el Loco”, el ex intendente trabajó para la frustrada candidatura a gobernador de Aníbal Fernández en 2015.

POLÉMICO

Dueño de un tambo especial

Cuando Cristina Kirchner hacía campaña para llegar al senado, visitó un tambo para denunciar las consecuencias negativas de las políticas del macrismo. El campo era de José Fernández, algo que se supo después.