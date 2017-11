Detuvieron a un joven por amenazar a Macri y a Vidal

“No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia”, aseguró la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Las amenazas por las que el detenido está acusado se produjeron el 28 de agosto. “No me va a pagar nada Macri, es porque no le importa que mate a su hija… No lo voy a matar, lo voy a torturar y voy a arrancarle los dedos del pie y mano, diente por diente y ojo por ojo…”, advertía una de las amenazas en Facebook. En otro mensaje, en la misma red, amenazaba: “Macri, Vidal… voy a matar a sus hijos…”.

A raíz de este hecho, personal de la Policía Federal comenzó las pesquisas, que incluyeron el cruce de datos y tareas de campo.