Dio a luz a su beba y la mató tirándola por la ventana

El hecho ocurrió en uno de los monoblocks del barrio Santa Rita, en la localidad de Boulogne, en la zona norte del conurbano bonaerense. Después de dar a luz y a plena luz del día, tiró a la beba por una ventana hacia el pulmón del edificio. Una vecina de la planta baja, alertada por los ladridos de sus perros, se acercó al lugar y vio que había una recién nacida -aún con el cordón umbilical- tirada en el suelo. Esta testigo fue la que llamó inmediatamente al 911. La pequeña, entonces, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de San Isidro. A pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos por salvarla, la beba murió a las 20:30 del miércoles, producto de las heridas.

“Es terrible lo que pasó. En el barrio nunca notamos nada raro, no nos dimos cuenta de que ella estaba embarazada. No lo sabía nadie, ni siquiera su propia familia”. Mariano Uno de los vecinos de la joven

Mariano, un vecino que trabaja con los chicos del barrio, contó que la joven ocultó el embarazo durante los nueve meses a pesar de vivir junto con su madre, su padrastro y sus hermanas. “Nunca noté su embarazo, nadie sabía que estaba embarazada, ni su familia”, aseguró, aunque sí reconoció que se habían generado dudas acerca de su condición. El aumento de peso era muy leve y ella lo atribuía a un problema de tiroides. Al parecer nunca se hizo un control ginecológico.

En el momento en que ocurrió la tragedia, la madre le preguntaba de rodillas si realmente estaba embarazada. Mariano, en tanto, relató que enseguida la joven se quebró y confesó entre lágrimas: “Me salió algo y lo tiré porque no sabía qué era, no sé, no sé, no sé”, llegó a decirle la joven a su madre.

La chica había estado dos horas en el baño sola mientras paría a su hija, y justo cuando su padrastro golpeó la puerta, ella tiró a la beba por la ventana.

Identificada como Sheila González, la joven madre quedó internada con custodia policial a disposición de la fiscalía de turno, que instruyó actuaciones por homicidio calificado por el vínculo. Su estado de salud es bueno, no corre ningún riesgo, pero se encuentra en estado de shock.