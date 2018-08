Docente sufrió descarga eléctrica en una escuela

Por problemas de salud, Verónica Rodríguez se encuentra apartada de la docencia y trabaja como administrativa en la Escuela Primaria N° 140, que ayer comenzó el día con la luz cortada. En un intento por restablecer la iluminación, la mujer se electrocutó con uno de los tableros. Desde la escuela llamaron a la ambulancia y la trasladaron a los pocos minutos hacia un sanatorio de Ciudad Evita. El primer parte señala que la docente está fuera de peligro y que quedará en observación por 24 horas en una sala común. A su vez, su marido confirmó que la mujer tiene, por el momento, las piernas inmovilizadas.

Según detallaron los voceros del ministerio, la maestra sufre epilepsia y por eso no está la frente de una clase sino realizando tareas administrativas. “Se cortó la luz y no se sabe por qué ella fue al tablero donde está la térmica a intentar dar luz, cuando esa es una tarea de los auxiliares”, agregaron. “El equipo de Insfraestructura escolar revisó el tablero y, en principio, no encontró ninguna anomalía, pero están analizando toda la instalación eléctrica del establecimiento para ver qué fue lo que sucedió”, dijeron fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense. Después del episodio, parte de la comunidad educativa se congregó en la escuela para manifestarse. Las clases quedaron suspendidas y hoy se retomarían con normalidad.

“Se trató de una descarga eléctrica fuerte. El sistema no estaba en condiciones. Hubo una reunión entre los maestros y los inspectores y decidieron cerrar la escuela. Todavía no se sabe si mañana va a haber clases. ¿Hasta cuándo el abandono y la desidia? Es la cuarta víctima en un mes”, declaró Roberto Baradel, secretario gremial de Suteba.

El hecho ocurre dos semanas después de la explosión de una garrafa en la Escuela N° 49 Nicolás Avellaneda, que ocasionó la muerte de su vicedirectora y su portero. La tragedia en Moreno despertó un fuerte repudio por el mal estado edilicio de las escuelas bonaerenses. En los días posteriores se revisaron las instalaciones y se suspendieron las clases en al menos 26 establecimientos por pérdidas de gas.

Peligro: El lunes, un docente de una escuela de Melchor Romero sufrió otra descarga.

Caen camillero y paciente al vacío

Un camillero y un paciente resultaron con heridas de gravedad al caer por un hueco de ascensor del Hospital Evita, del partido bonaerense de Lanús. El accidente se produjo cuando el camillero, de 24 años, llevaba al paciente, de unos 45, al quirófano. Al parecer, el joven trabajador no pudo advertir la ausencia del ascensor y cayó junto a la camilla en la que transportaba al paciente por el hueco del ascensor desde el tercer al primer piso del hospital. Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que el paciente está “muy grave”. Y añadió que “el estado del hospital es calamitoso”. El camillero sufrió politraumatismos varios y debió ser operado.