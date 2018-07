El abogado del Pity Álvarez dejó de representarlo

Sebastián Queijeiro, quien llevó al cantante ante la Policía, dijo que no lo defenderá más porque "en el estado que está no puede firmar ningún papel".

Buenos aires. “En el estado en que está, no puede firmar ningún papel, no está en condiciones”. Quizá real, no quita que la frase suene fuerte e impacte, por eso la familia de Cristian “Pity” Álvarez miró de reojo desde un principio al abogado Sebastián Queijeiro.