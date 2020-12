“Esa nota la sacó un operador de medios que es muy conocido, no voy a dar el apellido. Pero eso está sacado de contexto. Yo a Santiago lo conozco desde que nació, desde que la mamá lo estaba amamantando. Es un chico excelente, una persona de bien junto con su padre y su abuela con los que vive. Y yo, un poco en función al agradecimiento, el cariño y el amor que él me tiene y a la confianza que nos tenemos, le obsequié un reloj mío”, aseguró Nuñez.

En el audio en cuestión, en cambio, se lo escuchaba decir en alusión a Santiago: “Fijate que anda con un Daytona que traje de Europa, de oro con la esfera marrón, que es mío. Se lo presté para ir al primer programa de (Jorge) Rial, para dar impresión. Bueno, pito catalán: no me lo devolvió más… Yo le digo: ‘Papá, ¿vos sabés lo que vale esto?’ Y me dijo: ‘No, pero si salen bien las cosas, después no te hagas problema’”.

Respecto a ese tema, y frente a la desconfianza de las “angelitas” -quienes le cuestionaban todo y lo hacían ponerse cada vez más nervioso-, Nuñez aseguró que “nadie afanó nada” y que esa parte se la habría agregado quien se encargó de difundir el audio. “Es una persona muy conocida, un operador de medios. Es mi voz, pero lo sacó de contexto. No es así”, dijo tratando de explicar que el mensaje había sido editado. Y agregó: “Fue como un chiste”.

En otra parte del audio, al abogado se lo escuchaba decir: “Yo tengo firmado un contrato por el 25%, que es irrevocable. Lo abroché mal, de derecha a izquierda y con escritura pública. Porque si sale que es el hijo de Maradona, después no lo ves más a este pendejo”. Sin embargo, durante esta entrevista aseguró que se trataba una conversación que tuvo con Santiago y que había sido todo “una movida chistosa”.

"Más allá del contexto, usted no habla de un regalo, habla de que Santiago le robó el reloj", le cuestionó Mariana Brey y Yanina Latorre añadió. "Que gracioso es usted. Estudió stand up. Usted es Piñón Fijo". A ellas se sumó Cinthia Fernández, quien quiso demostrar que el hombre estaba perdiendo el eje. "El tono de enojado es el mismo que tiene ahora".

Nuñez insistió que este escándalo era producto de alguien que intentaba hacerle daño. “Lo conocen muy bien Jorge Rial y Luis Ventura. Yo lo conocí en el programa de Mariano Iúdica. Es muy conocido en los medios”, dijo sin dar a conocer la identidad del supuesto delincuente, quien según dijo le habría pedido dos mil dólares. Y concluyó: “Yo ya inicié acciones por calumnias e injurias y por daño moral en contra de Santiago y en contra mía. Es más, están los audios en los que él me está extorsionando y pidiendo dinero a cambio de sacar esa nota”.

Santiago es hijo de Natalia Garat, quien falleció en 2005 a raíz de un cáncer de pulmón cuando él tenía apenas 3 años. Y lleva el apellido de Marcelo Lara, ex pareja de su mamá, a quien la mujer le había pedido que lo cuidara antes de morir. Sin embargo, en 2014 inició un juicio de filiación en los tribunales platenses, seguro de que su padre biológico era ni más ni menos que el astro de fútbol, a quien su madre había conocido en su juventud por intermedio de Carlos Ferro Viera y con quien habría mantenido una relación de varios años.