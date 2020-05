El Arrimadero intenta sortear la crisis ofreciendo entradas para sus funciones pos Covid-19

Se trata de un programa de entradas anticipadas para las funciones pos Covid-19, que apela a la solidaridad del público. La propuesta incluye una colaboración mínima de 350 pesos mensuales y una máximo de 1.600 pesos, pasando por instancias medias de 550 y 1.100 pesos.

La contraprestación en el primer caso implica dos entradas gratuitas por mes, mientras que la del mayor aporte supone cuatro entradas más dos cenas (2 pizzas o 1 docena de empanadas) durante la función con bebida (vino/cerveza/agua saborizada). Quienes opten por ayudar con 550 pesos, serán retribuidos con dos tickets más una botella de vino, cerveza o agua saborizada de litro. En tanto, quienes decidan hacerlo con 1.100 pesos, podrá acceder a dos localidades y disfrutar de un almuerzo o cena (una pizza o media docena de empanadas más bebida) durante un show. Todo esto, cuando la sala autogestiva, ubicada en Misiones 234, reabra sus puertas una vez que quede levantada la cuarentena.

También existe la opción de realizar un pago único de 3.500 pesos, cuyo beneficio incluye 20 entradas gratuitas para cualquier espectáculo, válidas por un año a partir de la reapertura del complejo.

"La iniciativa surge de la necesidad. Nosotros ofrecemos las entradas y las cenas para dar una devolución, que no sea un pedido solidario, sino que también tenga una contrapartida", dijo, en diálogo con LMNeuquén, Flavio González, administrador de El Arrimadero.

"Hemos tenido un par de subsidios en marzo y en abril, apenas empezó el tema de la cuarentena, pero que alcanzaron solo para esos dos meses. De acá a fin de año ya no tenemos más y los subsidios que están saliendo ahora, tienen como condición no haber recibido ninguno antes. Entonces ya no podemos acceder a beneficios del Estado", dijo en alusión a un aporte único de 90 mil pesos que realizó Nación -a través del Plan Podestá- y otro de 70 mil pesos, a cargo de Provincia".

"Los alquileres neuquinos son elevadísimos. Nosotros pagamos 68 mil pesos y con los subsidios nos alcanza para eso nada más. Los sueldos de la gente, los servicios y los demás gastos sigue corriendo igual. Por eso sacamos la campaña solidaria", señaló González y agregó que actualmente la sala cuenta con el trabajo de siete colaboradores monotributistas, entre los que se encuentran técnicos y mozos. "A medida que va entrando dinero, tratamos de cubrirles el sueldo porque están sin trabajo todos. Lo mismo pasa con los talleristas", manifestó.

González celebró la buena convocatoria que viene teniendo la campaña solidaria, aunque advirtió: "El tema es que se mantenga en el tiempo". "Nosotros tenemos un público que es habitué, en su mayoría personas mayores y eso ayuda bastante. Muchos se han comunicado para hacer un aporte mensual, pero bueno, es una ayuda más. Ahora estamos viendo qué más podemos hacer. Hace unos días nos han llamado unos músicos para para hacer recitales vía streaming a beneficio de la sala. Todos es bienvenido", comentó.

"Para este año teníamos muchísimos estrenos. Abril, mayo y junio estaba a full, teníamos como 7 espectáculos semanales, más las propuestas musicales. Pero bueno, hay que reorganizar todo porque yo creo que la vuelta va a ser muy lenta. Calculo que hasta diciembre nosotros no vamos a tener ningún movimiento. Es una suposición, no se sabe", expresó, en relación al regreso de la actividad.

"El protocolo que es está manejando, entraría la mitad de la gente o menos incluso. Almuerzo argentino no sé podría hacer porque tiene 12 actores", planteó en alusión a la adaptación de la obra de Bernardo Cappa, a cargo de la actriz y directora Silvana Feliziani, que tenía previsto realizarse al mediodía para que el público pueda disfrutar de una comida, mientras se desarrollaba la historia.

"Incluso ahora que dieron la posibilidad de realizar ensayos, tampoco se puede ensayar porque tenemos que estar a metros de distancia, con barbijos. Estamos sí, charlando y replanteando qué hacer. La gente quiere ensayar igual, al menos repasar los textos, pero los ensayos no generan ningún ingreso para nosotros y la implementación del protocolo .con el control de fiebre y las medidas de higiene. implica gasto", agregó sobre el permiso otorgado por el gobierno provincial el pasado 18 de mayo para artistas y asistentes de la industria audiovisual, de las artes escénicas y musicales.

Mientras continúa con la campaña solidaria de las entradas anticipadas, la comunidad de El Arrimadero aguarda un nuevo aporte del estado provincial, que según indicó González, se comprometió a hacer en el inicio de la pandemia. "Esperemos que cumplan con lo que dijeron, más que nada para el alquiler que es lo que nos mata. Y que los espectadores sigan colaborando para poder subsistir y para no tener que cerrar una sala que es una de las más antiguas de Neuquén", concluyó el administrador del espacio cultural donde décadas atrás funcionaba viejo Teatro del Bajo.

