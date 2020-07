El Arrimadero le hace frente a la pandemia con una cartelera virtual

"Esta obra la hicimos en diciembre, con un grupo de adultos que vengo trabajando hace muchísimos años. Arrancamos con un programa de extensión de la Universidad Nacional del Comahue y después decidieron continuar en forma privada. Estamos hablando ya de seis años que toman clases y que venimos haciendo una o dos producciones por año", comentó Feliziani en diálogo con LMNeuquén.

EL ARRIMADERO (1).jpg

"En 2019 el desafío fue hacer La Casa de Bernarda Alba con mucha responsabilidad, con mucho amor. La grabamos sin saber que iba a suceder todo esto de la pandemia y, como está muy bien filmada, decidimos cederla para colaborar con nuestro teatro El Arrimadero, donde doy clases hace muchísimos años. Es un aporte para que nuestro teatro no cierre las puertas", enfatizó la directora.

Aunque la programación virtual fue pensada como una estrategia más para sortear la crisis, el lado b de la iniciativa abre la posibilidad de que los teatristas promuevan su arte en otras geografías, dado que la venta de entradas no está circunscrita al público local. "Tengo alumnas que tienen familia en Italia o Estados Unidos que sacaron una entrada para que les llegue la obra, así que va a girar por todos lados y eso es buenísimo. Quizás en otro momento no se nos hubiese ocurrido hacerlo", destacó Feliziani, aunque aclaró que "obviamente no es lo mismo" que disfrutarla en forma personal. "Es otra forma, es mirar teatro filmado. Pero bueno, en estas circunstancias es una forma de hacer algo para que no cierren las puertas de nuestros teatros", remarcó.

Por su parte, Flavio González, administrador de ese espacio cultural, contó que están en contacto con otras salas y teatristas del país y que es probable que en las próximas semanas El Arrimadero empiece a ofrecer videos de obras teatrales realizadas en otras ciudades.

El próximo lunes, El Arrimadero ofrecerá -bajo la misma modalidad- una versión de Hasta los huesos. La historia de la ridícula niña, un unipersonal que fue parte de la cartelera de la sala.

Hasta los huesos (1).jpg

"Es una obra que le habla al amor, al desamor; a lo que tiene que ver con los encuentros y desencuentros y la soledad de una mujer en su casa, que se comunica con un ser que habita en ese espacio", sintetizó Feliziani sobre la pieza escrita y dirigida por ella, que protagonizó la actriz Irma Tomasczik.

La Casa de Bernarda Alba estará disponible desde hoy a las 21. Ventas de entradas al (299) 5713-050 y (299) 5188-503.