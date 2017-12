El cocinero asesinó al mozo

Medina, al advertir lo que había hecho, se quedó en silencio e inmóvil hasta que llegó la Policía y fue detenido en la Comisaría Sexta. Aún se investigan las causas del asesinato. Si bien en principio se extendió la versión de algunos vecinos y clientes de que eran frecuentes las discusiones con el mozo en el restaurante ubicado en Chile y Pasco, los trabajadores del local lo desestimaron.

“Nunca hubo ninguna discusión, no sé qué le pasó a José, no podemos entender ninguno. Fue algo terrible, no sabemos qué le pasó por la cabeza. Estará arrepentido pero ya es tarde”, dijo Alberto, cocinero de la trattoria hace 20 años y compañero de ambos. Y relató: “Comenzó con una pelea muy pava: Juan le pidió que se apurara con los platos, José le dijo ‘callate, buchón’, y cuando Juan le retrucó, se le abalanzó con el cuchillo contra él”. Y siguió comentando la situación: “Eran los dos misioneros, buenos muchachos, cuando llegaron Buenos Aires hace más de 20 años vivieron juntos un tiempo y eran como hermanos. Cuando entré, lo vi tirado y todo ensangrentado. José lloraba desconsoladamente, le dije: ‘¿Qué hiciste, boludo?’”.

El hecho ocurrió cerca de las 20:15 del domingo, cuando el restaurante se preparaba para abrir sus puertas.