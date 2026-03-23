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Buñuelos caseros: una receta simple para resolver algo dulce en minutos

Crujientes por fuera y esponjosos por dentro, estos buñuelos caseros se preparan en minutos con ingredientes básicos y rinden para compartir.

La receta de los buñuelos caseros

La receta de los buñuelos caseros

Hay preparaciones que funcionan siempre. De esas que aparecen casi sin pensarlo, cuando pinta algo rico para acompañar el mate o cortar la tarde con un bocado caliente. Los buñuelos entran directo en esa categoría: fáciles, rendidores y con ese aire casero que nunca falla.

Crujientes por fuera, suaves por dentro, tienen esa capacidad de adaptarse a cualquier momento del día. No hace falta excusa, ni demasiada planificación: con ingredientes básicos y un poco de tiempo, salen solos.

Los buñuelos admiten mil versiones. Dulces, más neutros, con algún toque extra o bien clásicos, son una de esas recetas que se acomodan a lo que tengas en la cocina.

Ingredientes Buñuelos

  • 250 g de harina
  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 100 ml de leche
  • 50 g de manteca derretida
  • Aceite para freír
  • Azúcar impalpable

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Paso a paso

En un bol grande, mezclar la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la pizca de sal.

En otro recipiente, batir los huevos y sumar la leche junto con la manteca derretida. Integrar bien.

Unir ambas preparaciones y mezclar hasta lograr una masa homogénea, sin grumos. Tiene que quedar espesa, pero lo suficientemente aireada como para poder tomarla con cuchara.

Calentar abundante aceite en una sartén profunda o freidora a temperatura media-alta.

Con ayuda de una cuchara, formar pequeñas porciones y llevarlas al aceite caliente. Freír hasta que estén dorados de todos lados, aproximadamente entre 2 y 3 minutos.

Retirar con espumadera y apoyar sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

Antes de servir, espolvorear con azúcar impalpable.

Para llevarlos un paso más allá

Se pueden servir tal cual o sumarles algún acompañamiento: miel, dulce de leche, chocolate o lo que tengas a mano. También podés aromatizar la masa con esencia de vainilla o algún licor para darle otra profundidad.

Una receta con historia

El buñuelo es una preparación antigua que atravesó siglos y culturas. Ya en la antigua Roma existían versiones de masas fritas similares, conocidas como globuli.

Con el tiempo, la receta se expandió por Europa y encontró en España un lugar clave, donde se volvió parte de celebraciones y tradiciones populares. Desde allí viajó a América Latina, donde cada región la reinterpretó con ingredientes propios y distintas formas de preparación.

Hoy, lejos de cualquier origen puntual, los buñuelos siguen vigentes por una razón simple: funcionan. Son económicos, versátiles y tienen ese encanto de cocina real, la que pasa de mano en mano sin perder vigencia.

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