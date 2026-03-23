Se trata de un truco clave, que busca evitar que el asado a la parrilla nunca salga duro. Ojo: no se emplean ni la manteca ni el aceite.

El truco para que el asado a la parrilla siempre salga tierno: esta es la preparación clave

Es sabido que en muchos argentinos habita un asador , que cuenta con manuales o procedimientos propios a la hora de cocinar a la parrilla . También existen diversos trucos para evitar que el asado salga duro. En esta nota, nos adentraremos en uno en especial. No se lo pierda, estimado lector…

Una recomendación de los expertos a la hora de la cocción es la de frotar un diente de ajo en la parrilla caliente antes de cocinar el asado , consejo que conlleva varios beneficios. Como el ajo posee compuestos naturales, al tomar contacto con el calor de la parrilla, se forma una fina película sobre el hierro o el acero inoxidable. Así, se consigue que la carne no se pegue y se pueda dar vuelta sin inconvenientes.

El truco para que el asado a la parrilla nunca salga duro consiste en preparar una salmuera casera .

Para elaborar esta salmuera casera, deberemos disolver un buen puñado de sal gruesa en un litro de agua tibia. Si se desea, se puede añadir ajo machacado, romero o laurel para añadir aroma a la preparación.

Así, sin necesidad de utilizar aceite ni manteca, hay que aplicar esta salmuera casera -valiéndose de un pincel o una cuchara- y mojar suavemente la superficie de la carne mientras se cocina en la parrilla. Esto ayuda a mantenerla hidratada y llena de sabor.

Este procedimiento debe repetirse cada 15 o 20 minutos. Los expertos aseguran que la clave está en mantener la humedad. Por ello es que recomiendan aplicar la salmuera en varias ocasiones, dependiendo del calor del fuego y el tamaño del corte.

Los consejos de los expertos para que el asado salga riquísimo

Dejar reposar unos minutos antes de servir para que los jugos se redistribuyan.

Usar brasas bien encendidas y evitar las llamas directas.

Salar la carne al inicio de la cocción para que los jugos se mantengan.

No pinchar la carne: se pierden líquidos y se seca.

Es posible que, durante la preparación del asado, los alimentos queden poco o demasiado cocidos por accidente. Para ello, los expertos aconsejan emplear un termómetro digital inalámbrico para parrilla. Utilizar un termómetro digital le permitirá al asador asegurarse de que la comida alcance la temperatura perfecta sin cocerse demasiado. Es oportuno remarcar que la comida poco cocida puede devolverse a la parrilla, pero una vez que se coció demasiado -o quedó seco-, no se puede revertir el proceso de la cocción del asado.

vacio a la parrillaaaa El truco para que el asado a la parrilla nunca salga duro consiste en preparar una salmuera casera.

Cabe resaltar que una de las reglas de oro para cualquier asador es que el asado a punto debe comerse caliente, tal como sale de la parrilla, y sin dilaciones. El escritor y periodista Juan Pablo Meneses reflexionó que del asado se habla mucho, cada uno tiene su secreto inconfesable o algún dato heredado del padre. Aunque se publiquen libros y más libros de cómo hacer una buena carne, ningún texto parece superar la intuición del experto asador que cada argentino lleva adentro.