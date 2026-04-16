Cómo hacer los mejores ñoquis caseros: la receta imbatible, paso a paso
El secreto para hacer los mejores ñoquis caseros, suaves y livianos. Te ofrecemos una receta imperdible: cómo hacerlos paso a paso.
Según lo señalan diversos sitios especializados en cocina, para calcular con precisión las porciones de ñoquis de papa necesitaremos cocinar unos 130 gramos por persona. Esta es la cantidad ideal de ñoquis por persona. Y aquí te ofrecemos una receta imperdible: cómo hacer ñoquis caseros paso a paso.
Cabe recordar que la historia cuenta que San Pantaleón, mártir cristiano nacido en Nicomedia –actual territorio de Turquía- fue invitado a comer por una familia de pescadores en la región de Veneto (Italia). ¿Qué le sirvieron en su plato? Ñoquis. En señal de agradecimiento, San Pantaleón les dejó debajo de su plato algunas monedas de oro a los pescadores –que atravesaban un año malo-. Ello sucedió un 29 de julio, día en el que nació la leyenda que dio lugar a la posterior costumbre de colocar dinero debajo del plato de ñoquis el 29 de cada mes.
Cómo para preparar ñoquis caseros paso a paso
Para hacer ñoquis caseros, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 1 kilo de papas.
- 300 gramos de harina 0000.
- 1 huevo.
- Sal y pimienta.
Lo importante es que los ñoquis tengan como ingrediente principal la papa, y no la harina como otras pastas. Por ello es que se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de cocinarla. Es importante que no absorba mucha agua en la cocción, así evitamos sumar mucha harina para lograr una masa.
La guía clave para hacer los ñoquis caseros
- Lavar bien las papas, puesto que se deben hervir con cáscara. Esto es muy importante para que luego los ñoquis de papa no se desarmen, ya que al cocinarlas con cáscara se evita que absorban agua en exceso.
- Hacer un corte horizontal por todo el contorno de las papas y llevarlas a una olla con agua. Cocinar hasta que al pincharlas se caigan.
- Las retiramos y las dejamos enfriar sólo para no quemarnos. Con el corte que hicimos, la cáscara tiene que salir muy fácil en dos partes.
- Pisar las papas todavía en caliente -como todo puré-, agregar sal, pimienta y mezclar. Incorporar el huevo batido y la harina. La harina debe agregarse de a poco.
- Unir con la mano hasta que se pueda pasar hasta la mesada y terminar de integrar. Si hace falta más harina, conservamos un resto para agregar. No es necesario amasar mucho, la idea es llegar a una masa unida y uniforme sin tocarla mucho.
- Cortar tiras de masa y hacer chorricitos o rollitos, y cortar trocitos de unos 2 o 3 centímetros de ancho. Se puede enharinar el cuchillo para que sea más fácil.
- Pasarlos por la herramienta para darle forma a los ñoquis de papa de arriba hacia abajo. También se puede usar un tenedor enharinado que también les deja una forma similar. Colocarlos en una placa enharinada sin que se toquen para que no se pegoteen.
- Para la cocción, llevar de a tandas a una olla con agua hirviendo con sal. Los ñoquis caerán al fondo. Cuando suben, se dejan un minuto y ya están listos para servir.
