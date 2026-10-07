Fiesta del Inmigrante en Zapala: más de 40 puestos y Claudia Villafañe en la cocina

El coordinador Juan Solorza anticipa más de 40 puestos, la visita de Claudia Villafañe y un mercado con más de 50 productores.

Más de 40 puestos de comida, cada uno en representación de un país distinto, ocuparán el Paseo La Estación de Zapala del viernes 9 al domingo 11 de octubre. Es la 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, y el cocinero Juan Solorza, que coordina la propuesta gastronómica, la resume en una regla: ningún plato se repite.

"Hacemos una curaduría de platos interesante, entonces las propuestas no se repiten. Mínimo tres propuestas por país y son más de 40 stands. Hay para todos los gustos" , dice Solorza. Las colectividades presentes son 16. El resto de los puestos queda en manos de gastronómicos que, para sumarse, tienen que elegir un país que nadie más esté representando.

Esa selección previa es, para él, lo que separa a esta fiesta de las otras que Zapala organiza durante el año, como la del asado o la de la empanada. "No es solamente copiar una receta de internet y nada más. Se hace una curaduría, se hace una prueba de platos", explica.

Juan Solorza, cocinero y coordinador general de la feria.

Recetas de origen, producto patagónico

Buena parte de las recetas llega sin cambios, tal como se cocinan en cada casa. "Muchos son a rajatabla, porque son comunidades que lo mamaron de toda su vida", cuenta Solorza. El cruce con la región aparece por otro lado: "Se trabaja con la materia prima que tenemos en nuestro entorno. Ahí es donde entra lo patagónico, que se fusiona un poco con la cultura típica de cada país".

Esta edición es la primera que recibe colectividades de Neuquén capital, las de Perú y Paraguay. Por tiempos y logística no pudieron sumarse otras, pero la puerta quedó abierta. "El año que viene seguramente esas dos van a ser muchas más", anticipa.

Claudia Villafañe, una de las invitadas que estará cocinando el sabado 10.

Claudia Villafañe y un plato de pastas

Claudia Villafañe representará a la cocina italiana con un plato de pastas. Solorza se reunió con ella en la previa y volvió con una impresión clara: "Conocí una persona muy humilde, muy sencilla, con los pies sobre la tierra. Se va a quedar a tomarse fotos, la van a pasar muy bien".

Al cocinero la visita lo toca también en lo personal. "Haber sido esposa de uno de mis grandes ídolos me moviliza muchísimo", admite.

El escenario gastronómico suma clases de cocina durante los tres días:

Viernes 9: cocina chilena con Bárbara Inostroza Rivas y Francisco Galaz Sepúlveda (21) y española con Felicitas Pizarro (23).

cocina chilena con Bárbara Inostroza Rivas y Francisco Galaz Sepúlveda (21) y española con Felicitas Pizarro (23). Sábado 10: cocina alemana con Martín Cajal Mosqueira y Daniel Villalba (16), judía con Nelson Wejkin y brasileña con Paco Almeida.

cocina alemana con Martín Cajal Mosqueira y Daniel Villalba (16), judía con Nelson Wejkin y brasileña con Paco Almeida. Domingo 11: cocina para niños con Paola Badilla, asiática con Martín Ho, ucraniana con Madame Papin y Gustavo Nari, y neuquina con Pablo Buzzo y Mauricio Couly (21).

Bochas, cartas y capoeira

La fiesta no se agota en el plato. En el patio de food trucks, cada colectividad muestra algo de sus costumbres: habrá una cancha de bochas de la comunidad italiana, mesas para jugar a las cartas a cargo de la española y talleres de capoeira de Brasil. "Por cada lado que se mueva uno por la feria va a encontrar algo totalmente distinto", promete Solorza.

En el escenario se suceden música y danzas desde la inauguración oficial, el viernes a las 20, con la Orquesta Infanto Juvenil Flor Argentina. Pasarán, entre otros, La Compañía, Mariachis del Viento, la Kef-Orquesta de música judía, Los Rancheros del Plata, Cachumba y Estirpe.

Pollo al disco y alfajores

El Campeonato de Pollo al Disco, un clásico de la fiesta, se disputa el domingo desde las 12 con el auspicio de Pollorín. Todavía quedan cupos y este año hay inscriptos que cruzan la cordillera: "Tenemos gente hasta de Chile que viene a concursar". La consigna es cocinar con productos de la zona.

La novedad es el Campeonato del Alfajor, el sábado desde las 12 y con premiación a las 18.45. "Es la parte dulce que hace mucho que queríamos hacer", dice Solorza. Tendrá una categoría de alfajores del mundo, para trabajar con ingredientes típicos de cada país, y otra de alfajor regional neuquino.

Un mercado con más de 50 productores

El galpón del Paseo La Estación alojará el Mercado de Bioconexión, que abre el viernes a las 12. "Más de 50 productores vamos a tener", cuenta Solorza, que quiere mostrar el circuito completo, desde quien produce hasta quien cocina.

Bioconexión trabaja desde 2014 con productores de todas las provincias. Su fundador, Juani Gerardi, la define como "un espacio, una plataforma, una red que busca vincular productores con consumidores". La idea surgió cuando se mudó a Jujuy y encontró alimentos excelentes que no tenían cómo llegar a quien los quisiera comprar.

Juani Gerardi, referente del mercado de productores Bioconexión que aterrizará en Zapala.

En un mercado así, la compra viene con nombre y apellido. "No estás comprando yerba, estás comprando la yerba de Gabriel o de Alejandra", ejemplifica Gerardi, en referencia a una familia yerbatera de Apóstoles, Misiones, que integra la red. El trato directo tiene además ventajas prácticas: "Podés preguntarle a él si algo no te gustó, los precios son más accesibles".

No cualquier productor entra. El tamaño no es el criterio, sino la forma de producir, y a cada candidato Gerardi le hace la misma pregunta: "Además de tener un producto hermoso y riquísimo, ¿a quién más le sirve que estés acá?". Busca proyectos que recuperen un suelo, una semilla o un oficio, o que sostengan a su comunidad.

Para él, la distancia entre quien come y quien produce se mide fácil: "Tenemos cientos de contactos en el celular, ¿y cuántos de esos producen alimento? Muchas veces ninguno o uno". El galpón de Zapala reunirá a más de 50 en un solo lugar.