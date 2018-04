El cura acusado de abuso sexual, ante las víctimas

Entre las cuestiones preliminares -hubo importantes avances para el juicio- quedaron expuestas también las peticiones de las víctimas: algunas querían dar su testimonio con Ilarraz presente, otros no. El primero de los testimonios se hizo sin su presencia. Por más de tres horas, uno de los siete denunciantes dio detalles de cómo eran aquellos encuentros y en qué lugar se daban. “Fue un relato extenso, pero también emotivo porque no nos olvidemos que estos hombres eran niños por aquel entonces”, contó uno de los abogados querellantes. En su mismo testimonio, “el sobreviviente” (así se hacen llamar por la ONG que los agrupa, Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico) también admitió que mantuvo reuniones por este tema con quien fuera obispo, Estanislao Esteban Karlic. “En tres o cuatro oportunidades me reuní con Karlic para comentarle de los abusos”, dijo. Karlic está citado a declarar para el 9 de mayo pero por su avanzada edad (92) se le tomará declaración donde reside.