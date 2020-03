El estremecedor listado de famosos que murieron por coronavirus

Dos días antes, el mundo de la música lloraba la perdida de Manu Dibango, el músico y compositor camerunés que desarrolló un estilo musical fusionando jazz, funk y música tradicional camerunesa. Su canción Soul Makossa fue usada por Michael Jackson en el éxito "Wanna Be Starting Something". Murió a las 86 años.

El escritor estadounidense Terrence McNally falleció el mismo día por la misma causa, a los 81 años. Ganador de cinco premios Tony y un Emmy, McNally desarrolló una variada y prolífica carrera como dramaturgo, libretista musical y guionista. Escribió obras de teatro como Love! Valour! Compassion! (1994) y El beso de la mujer araña (1990), una adaptación del libro del argentino Manuel Puig. Fue guionista de películas como Frankie and Johnny (1991), una comedia romántica con Al Pacino y Michelle Pfeiffer.

El 27 de marzo, llegó la hora de Mark Blum, un veterano actor de teatro conocido por películas como “Buscando desesperadamente a Susan” y “Crocodile Dundee”. Murió debido a complicaciones de covid-19.

En las últimas horas, el mundo de rock se puso de luto an conocerse la partida del músico Alan Merrill, autor del hit "I Love Rock and Roll", que formó parte del grupo The Arrows. Tenía 69 años.

El 21 de marzo, la muerte del empresario español Lorenzo Sanz sorprendió al mundo entero. El presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, y propietario del equipo de fútbol Málaga CF, falleció a los 76 años tras contraer covid-19.

El 29 de febrero el popular cineasta chino, Chang Kai partió de este mundo luego de convertirse en el cuidador de su padre, infectado con coronavirus, porque no conseguía cama en ningún hospital. Su hermana, su mamá y él se infectaron, pues vivían en Wuhan, la ciudad donde surgió el brote. Murió a los 55 años. Su trabajo más recordado es Farewell my Concubine (1993) con la que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

Olivier Stokes Jr., más conocido como DJ Black N Mild, falleció el pasado 23 de marzo, a los 44 años. Era un mezclador de música que se hizo famoso por llevar a la radio la música Bounce, un estilo de ritmo enérgico del Hip Hop de Nueva Orleans, que se originó a finales de 1980. Trabajó con artistas como Drake, Lil Wayne y Big Freedia. La última publicación en sus redes sociales decía: "Es neumonía, no gripe".

El médico chino Li Wenliang se hizo famoso después de su muerte, el pasado 7 de febrero. Fue la primera persona en advertir al mundo sobre la epidemia de coronavirus en Wuhan. El 30 de diciembre de 2019, Li escribió en un grupo privado: "Siete casos confirmados de SARS fueron reportados desde del mercado Huanan". El hospital lo culpó por filtrar información y la policía lo interrogó, dándole un aviso de advertencia y censurando sus “comentarios falsos". Su publicación se volvió viral y los ciudadanos chinos cuestionaron a las autoridades por silenciar a los médicos que advertían sobre la gravedad de la situación. Tenía apenas 33 años.

La actriz italiana Lucía Bosé se sumó al triste listado de famosos que murieron por el coronavirus el 23 de marzo. La madre del cantante y actor Miguel Boséalcanzó la fama en 1950, durante el periodo neorrealista del cine italiano. Actuó en películas de Michelangelo Antonioni y Luis Buñuel. Se casó con el torero español Luis Miguel González Lucas (o Luis Miguel Dominguín), y dejó de actuar para dedicarse de lleno a sus dos hijos. Murió a sus 89 años.

El 10 de marzo, falleció el saxofonista argentino Marcelo Peralta. Tenía 59 años y residía en España desde 1996. En 1985 Peralta, también compositor, formó el Grupo de Improvisación Tercer Mundo con el que editó su primer disco, Un hilo de luz (1987), y realizó giras como integrante del cuarteto de Litto Nebbia, con el que grabó el disco Buscando en el bolsillo del alma. También fue solista de saxofón en la Orquesta Sinfónica de LRA Radio Nacional.

La lista continúa con Liu Shouxiang, un maestro de pintura en acuarela China; Innocenzo Donina, futbolista italiano; Lee Cha-su, político y activista de Corea del Sur; António Vieira Monteiro, presidente de la junta directiva del Banco Santander; Aytaç Yalman, general del Ejército turco; Jean Leber, violinista francés; Mike Longo, jazzista estadounidense; Zororo Makamba, periodista de Zimbabue; Aileen Baviera, una académica de Filipinas; Mohammad Mirmohammadi, asesor principal del ayatolá iraní Ali Jamenei, y Rose Marie Compaore, vicepresidenta del parlamento de Burkina Faso, entre otros… muchos otros.

Las celebrities contagiadas

Uno de los primeros en anunciar que habían contraído la enfermedad fue el actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes tuvieron que ser internados en Australia, país donde se encontraban por compromisos laborales. Tras recuperarse, hace unos días regresaron a su casa de Los ángeles, Estados Unidos, donde continúan en aislamiento.

Más tarde, el actor Idris Elba acudió a sus redes para contar que estaba infectado. Lo mismo hizo la actriz española de La Casa de Papel, Itziar Ituño; el actor de Lost, Daniel Dae Kim; Olga Kurylenko, Kristofer Hivju de Game of Thrones y La actriz mexicana Camila Sodi, quien se destacó en la serie de Luis Miguel.

La cantante Oriana Sabatini y su novio Paulo Dybala se sumeron a la lista de famosos infectados desde Italia donde se encuentran recuperándose y en aislamiento, en la residencia del futbolista.

Hace unos días Gerónimo Rauch, el exintegrante del grupo musical Mambrú, contó que desde el 10 de marzo se encuentra en cuarentena junto a su pareja, luego de contraer covid-19. "Fuimos tan conscientes que sabemos que no hemos contagiado a nadie, pero sí confirmamos que ambos tenemos el Covid-19. La primera semana no teníamos síntomas, no teníamos idea. Yo me he sentido peor en otras gripes. Los síntomas eran clarísimos: resfrío, dolor de cabeza, fiebre, un ardor alto en las vías respiratorias", dijo- desde España- en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

PLACIDO-DOMINGO.jpg El cantante plácido domingo admitió tener coronavirus.

El tenor Plácido Domingo por estos días se encuentra internado en el hospital Del Prado de Acapulco, en México, luego de presentar complicaciones a días de dar a conocer que padecía el virus. Sin embargo, ya se encuentra en plena recuperación tras haber pasado lo peor, según consignó La Vanguardia.

Tras haber sido condenado a 23 años de cárcel por abuso sexual , el controvertido productor de Hollywood, Harvey Weinstein, cayó internado luego de dar positivo por coronavirus. Hace un tiempo Weinstein había sido tratado por dolores en el pecho y problemas al corazón.

La actriz colombiana Danna García, reconocida por su participación en Pasión de Gavilanes, fue otro nombre que se sumó a los famosos con coronavirus. Por estos días se encuentra internada. “Mi cuerpo está luchando. Cuesta respirar, hay dolor, pero pienso en positivo”, señaló en Instagram. Posteriormente, confirmó que se trasladó a su casa “porque no quiero estar ahí. Quiero estar en casa. Necesitan camillas para gente que llega y es lo correcto. Estoy siendo monitoreada desde aquí por la doctora”.

La banda colombiana, Morat, tampoco quedó exenta. Todos sus integrantes iniciaron una cuarentena preventiva luego de que uno de los suyos, Juan Pablo Villamil diera positivo tras viajar a España.

El ex juez Baltasar Garzón también fue ingresado la semana pasada en la clínica Ruber de Madrid tras dar positivo por la enfermedad.

En las últimas horas, el príncipe Carlos de Inglaterra mostró señales de mejoría tras conocerse que había dado positivo en la prueba de coronavirus.

El primer ministro Boris Johnson es otro referente de ese país que tuvo que ponerse en cuarentena por contraer la enfermedad.

Su par de Canadá, Justin Trudeau, también decidió mantener una cuarentena preventiva luego de que su esposa diera positivo por coronavirus.

Este lunes se supo que el cantante Jorge Drexler y su pareja también contrajeron la enfermedad y afortunadamente, están mejor.

