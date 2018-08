El exabrupto de Michetti en pleno debate: "Es un pelotudo"

Embed

Naidenoff, senador de Cambiemos por Formosa, había salido en defensa de la mendocina Pamela Verasay, quien pretendía contar con minutos extra para su exposición. "A mí me toca conducir el debate. Si yo no cumplo las reglas, yo puedo pensar que pueden llegar a los veinte minutos. A usted le parecerá bien y a otros no", retrucó Michetti, a cargo de la sesión.

LEÉ MÁS

Día histórico: el Senado vota sí o no al aborto legal

Así será la votación de los senadores de Neuquén y Río Negro

La furia tuitera de Pechi por las pintadas pro aborto en la sala Saraco

Así se prepara Neuquén para seguir el debate por el aborto legal

Una multitudinaria movilización por el aborto legal inundó la ciudad de verde