El Gobierno busca charlar con la CGT y otros gremios

Buenos Aires. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó que se reunió con el flamante secretario de Gobierno Jorge Triaca con el objetivo de concretar para esta semana una convocatoria a los referentes de la CGT y a distintas organizaciones gremiales. La idea es iniciar un canal de diálogo a fin de bloquear la huelga general prevista por la CGT para el 25 de septiembre. En tanto, desde la Confederación General del Trabajo, por el momento, se mantienen inflexibles. “Uno tiene un mandato para que el Gobierno revierta situaciones. No pueden decir que no dimos posibilidades. Tuvieron más de 20 días para empezar a dar respuestas y no las dan. Inevitablemente vamos al paro, y el resultado de esta medida de fuerza va a ser contundente”, dijo Carlos Acuña, uno de los miembros del triunvirato de la CGT.