El Gobierno insiste en que se opondrá a domiciliaria de Astiz

“El Ejecutivo no tiene por qué estar para determinar condenas ni lugares de prisión”, agregó y señaló que “hoy no está en trámite una prisión domiciliaria de Astiz”. Avruj, además, afirmó que “es falso” que el Gobierno no haya hecho acto alguno el Día de la Memoria, la verdad y la Justicia: “Desde la Secretaría de DD.HH. hicimos múltiples actividades y lo más importante es la muestra sobre Conadep que hemos inaugurado y está en exhibición en la ex ESMA”.