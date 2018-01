El jefe del bloque del PRO ya instaló la reelección

“Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos Peña son, sin dudas, la segunda línea del Presidente y detentan la mayor responsabilidad. Ahora los veo a ellos y a los que venimos atrás totalmente consustanciados con una reelección del Presidente en 2019”, dijo Massot en una entrevista. Y agregó: “Hablar de la Argentina de acá a seis años es sólo una expresión de deseos”, al ser consultado sobre si son Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos Peña los sucesores de Mauricio Macri.

En cuanto a la continuidad en el peronismo, Massot dijo que el horizonte más cercano es de acefalía y la atribuyó al hecho de que en las últimas elecciones no hubo un triunfo amplio de algún candidato peronista que pueda perfilarse como conductor del espacio político. “En las últimas elecciones no hubo ganadores en el peronismo y eso es lo que hace que permanezca esa confusión en su conducción, pero no va a seguir así siempre”, dijo.

