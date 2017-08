El presidente Macri será operado de nuevo de la rodilla

"Me tengo que operar mañana por la mañana", informó el mandatario, quien camina con una leve renguera a causa del dolor.

En breves declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, el jefe de Estado explicó que se trata de "una operación de día", por lo que poco tiempo después retomará su agenda oficial.

En estos días, el mandatario tiene previsto recibir al ex presidente chileno y postulante a volver a la Casa de la Moneda Sebastián Piñera.

Asimismo, el líder del PRO precisó que tendrá "un mes de recuperación" ambulatoria, con rehabilitación para fortalecer los músculos de la zona.

Macri había sido sometido a una artroscopía en junio de 2016 a causa de un esguince de rodilla producido durante un partido de paddle.

Hace algunas semanas, durante un acto de campaña en el partido bonaerense de Azul, el Presidente había admitido la dolencia, aunque la había matizado con una broma: "La rodilla me está aflojando. Estoy en mi mejor momento futbolístico, pero tengo un problema en la rodilla, no sé qué me pasa ahora".

LEÉ MÁS

Pence felicitó a Macri por los "audaces programas de cambio"