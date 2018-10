Empezó el juicio oral a Lázaro Báez

Báez llegó al Tribunal poco antes de las 7 de la mañana desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso por esta investigación. Junto a él llegaron su ex contador, Daniel Pérez Gadín, y su ex abogado, Jorge Chueco.

Los abogados de Báez y otros acusados pidieron suspender el juicio por irregularidades.

Causa de nombres muy conocidos

Además de los Báez, entre los juzgados están el ex marido de la vedette Ileana Calabró, Fabián Rossi; el imputado protegido Leonardo Fariña -que se ubicó al fondo de la sala-, el financista Federico Elaskar (dueño de La Rosadita, cuyo episodio filmado por las cámaras de seguridad también se juzga) y el hijo del ex contador de Báez, Sebastián Pérez Gadín. Los procesados están acusados de montar “una estructura jurídica y bancaria en el país y el extranjero” para ingresar al circuito económico formal y dar “apariencia de legalidad” unos u$s 60 millones a través de diferentes maniobras.