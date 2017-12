En guerra con Facebook

El recurso presentado ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5, a cargo de Alejandro Maraniello, pendiente de resolución, tiene como antecedente una demanda similar realizada por la activista María Riot, quien en septiembre pasado consiguió que Facebook le restituyera su perfil y la foto cuestionada antes de que la Justicia se expidiera.

En una carta pública, Daunes dijo estar “harta ya de los bloqueos abusivos y discriminatorios”, dado que al menos en otras cinco oportunidades la red social le suspendió temporalmente su perfil, cada vez por períodos más prolongados. “En la medida en que prohíben la publicación de senos femeninos en el marco de una protesta, Facebook no sólo impide que publique contenidos directamente relacionados con mi militancia, restringiendo mi libertad de expresión, sino que también está afectando la difusión de las propuestas de las disidencias sexuales”, dijo Daunes.

En diálogo con Télam, la periodista planteó que su iniciativa responde a frenar “no sólo la censura sino la autocensura” que los bloqueos de cuentas producen.

“Sabemos que un portal de noticias incluyó la foto censurada y resulta que a las personas que se solidarizaron y postearon el artículo, también los censuraron”, confesó.

En ese sentido, Daunes explicó que con la presentación judicial no sólo pide que le devuelvan la posibilidad de usar su cuenta del modo en el que lo hace, “sino también que se vuelva a publicar la foto censurada”. Asimismo cuestionó “las políticas que, por un lado, son permisivas con expresiones de violencia y, por otro, sexualizan el cuerpo desnudo de las mujeres y establecen que sus senos no se pueden mostrar, cuando no hay censura para los masculinos”.

La periodista y activista por los derechos de la mujer pidió una medida cautelar urgente ante la red social, que le bloqueó la cuenta por una foto.

Otros casos de censura recientes

En agosto, María Riot había presentado un recurso contra Facebook que “devino en abstracto” cuando la red social, ante la repercusión del caso, “le devolvió la imagen censurada y le pidió disculpas”. Riot contó que “antes de eso, el único antecedente de devolución de contenido en América Latina fue en 2015 con una foto de 1920 publicada por el Ministerio de Cultura de Brasil con motivo del Día de los Pueblos Indígenas”.

Si bien Facebook modificó sus normas comunitarias para admitir fotos de obras de arte, imágenes de mujeres amamantando o de torsos femeninos que fueron sometidos a una mastectomía, los bloqueos por este motivo siguen a la orden del día. Así, a la actriz argentina Lorena Meritano le bloquearon el perfil a principios de noviembre por hacer públicas las huellas de su lucha contra el cáncer de mama y la fotógrafa belga Marijke Thoen pasó por lo mismo por postear la foto de un parto acuático.