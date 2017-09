La noticia explotó a días de su escandalosa separación de la cantante mexicana Belinda. Es que tras haber confirmado su relación en noviembre del año pasado, el estadounidense anunció su separación por Twitter y desde ahí se cruzaron filosos mensajes, cada uno sin mencionarse. Él llegó a calificarla de “estafadora”.

Crivocapich fue fotografiada hace una semana en las calles de Beverly Hills de la mano del mago. Al parecer la historia de amor comenzó en una discoteca porteña durante la visita de Criss al país. “Se están conociendo y están muy bien. Ella ya viajó en avión privado a Los Ángeles para acompañarlo a él en algunas reuniones importantes”, le comentó una fuente cercana a la morocha a Primicias Ya.

Priscila es ex pareja del basquetbolista de San Lorenzo Selem Safar, del que se separó en el verano tras dos años y medio de relación. La ruptura le pegó fuerte a la morocha quien, tiempo después, confesó: “Estuve muy mal, muy triste. Adelgacé mucho, era un palo caminante. No podía comer, se me había cerrado el estómago de la tristeza. Veníamos un poco mal, con discusiones constantes, pero la separación me tomó por sorpresa. Selem decidió cortar y me quedé helada. No me dio explicaciones. Teníamos proyectos en común, yo quería casarme. Fue todo muy raro”.

Rompió el silencio

Después de la fea manera en que terminó su relación con Criss Angel, Belinda hizo sus primeras declaraciones sobre la ruptura. “A mí lo único que me afecta es lo que pienso de mí misma. No hablo mal de nadie, soy una persona íntegra”, afirmó. “Estoy muy tranquila porque el amor llega solito y todo es aprendizaje en la vida”, concluyó.