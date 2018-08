Encuentran sanos y salvos a los pescadores perdidos

Enzo Zárate (18) y Lucas Vivas (20) se recuperan por estas horas en una sala común del hospital Evita Pueblo de Berazategui, adonde fueron trasladados luego del rescate a cargo del equipo de Guardavidas y Defensa Civil local. Ayer por la mañana, el director de SAME provincia, Federico Villagrán, dio algunos detalles sobre cómo hicieron los dos muchachos para sobrevivir en una zona boscosa y pantanosa, con arroyos que desembocan en el Río de la Plata. “Nosotros estábamos desde el lunes abocados a la búsqueda. Estábamos haciendo patrullaje y uno de los rescatistas escuchó ruidos y un pedido de auxilio. Se dirigieron a la zona a pie porque no se podía acceder con vehículos”, señaló. “Los encontramos bastante bien, tenían un grado leve de deshidratación y de desnutrición y algunas lesiones por inmersión en miembros inferiores, que tienen que ver con estar en contacto continuo con el agua, que produce maceraciones en la piel. También tenían algún grado de hipotermia. Nada severo que les pueda traer consecuencias”, agregó Villagrán.

Para sobrevivir, según contaron, comieron plantas y algunos animales que pudieron cazar. “Uno de los chicos tenía algo de conocimiento de supervivencia. También tomaban agua de ciertos arroyos, que no era potable y por eso estuvieron con algo de gastroenteritis leve”, señaló el funcionario. Luego, para pasar la noche, armaban una cama con plantas y el otro dormía sobre un árbol”, agregó.

Si bien los jóvenes estaban –en línea recta- a unos 500 metros de la salida, la zona es de muy difícil acceso, muy anegada y es fácil perderse. “Es una zona bastante peligrosa para meterse sin equipamiento y solos. Es muy fácil extraviarse porque no hay puntos de referencia. Ellos contaron que se armaron una rutina en la que de noche buscaban resguardo y de día caminaban buscando una salida”, dijo Villagrán.

¿Cómo empezó todo? El padre de Enzo, Leonardo Zárate, comentó: “Se fueron a pescar y en un momento se perdieron en el bosque. No hubo ningún tipo de comunicación, ya que no se habían llevado los celulares. Estuvieron seis días sin comer y tomando agua de lo que podían encontrar”. Los jóvenes habían ido con otro amigo que prefirió volver a su casa y no seguir debido al complicado escenario.

