"Es un error votar a Cambiemos para castigar a Cristina"

“Cristina no va porque no quiere discutir los errores del pasado y Bullrich (Esteban, el candidato de Cambiemos) aprovecha y no va porque no quiere discutir el presente”, dijo acerca del fracaso en organizar un debate entre candidatos para las elecciones legislativas.

Randazzo lamentó que “el común denominador sea la polarización” y consideró que “eso es malo”. Quien encabeza la lista de candidatos de Cumplir a senadores por Buenos Aires señaló que en estos comicios espera obtener un resultado similar al de las PASO del 13 de agosto, cuando reunió el 5,94% de los votos. Por otra parte, sostuvo que hay “una dirigencia política que hace de la corrupción un marketing”, y reclamó que la Justicia actúe para esclarecer la corrupción por la que se acusa a ex miembros del gobierno de Cristina Kirchner.