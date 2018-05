Escándalo en un bloque K por casos de narcotráfico

Cintia Carolina López, alias la Turca, había sido nombrada por Javier Coronel, concejal de Unidad Ciudadana y uno de los hombres de confianza de Franco La Porta. La causa creció: otros dos dirigentes investigados fueron separados del espacio político (el consejero escolar Gustavo Acosta y la secretaria de la Juventud del PJ, Gisela Andrada) y una congresal provincial del PJ, Alicia Benavídez, también cercana a La Porta, fue detenida por otra causa de venta de drogas en Chubut.

Además de críticas del oficialismo y pedidos de aclaraciones, la situación aumentó la brecha entre los referentes de la oposición. Las diferencias que ya había entre La Porta (que ganó las últimas internas y se quedó con la candidatura del kirchnerismo el año pasado), Bruno Baschetti y Juanjo Castro, referentes ligados a agrupaciones K y el peronismo, se agrandaron. En la oposición admiten las rupturas dentro del bloque de ocho concejales de Unidad Ciudadana.

“Declaro mi más enérgico repudio a estas personas que intentaron buscar en un espacio político una supuesta protección”, escribió La Porta en una carta abierta que funcionó como respuesta al caso. “Soy responsable sólo por mis actos y me hago cargo de ellos, pero no asumo los ajenos”, manifestó. Coronel dijo algo similar.

p16-f02-escandalo-narcotrafico-concejo-bloque-k.jpg

La Turca, creen los investigadores, era líder de una red de venta de drogas que llevó a otras cinco detenciones y al allanamiento de la vivienda de Gisela Andrada, allegada suya. Aunque no quedó detenida, la separaron del espacio político que encabeza La Porta. Algo similar pasó con el consejero escolar Gustavo Acosta, a quien vinculan con la Turca: ya no pertenece al bloque Unidad Ciudadana-PJ. El concejal Juanjo Castro dijo que “tanto Franco como Coronel se disculparon en público rápidamente y pidieron la baja de la implicada”, pero aclaró que él no pertenece al mismo espacio político.

De hecho, en una clara muestra de fijar una postura, reflotó un proyecto de llevar buzones a los barrios de San Miguel para denunciar la venta de drogas en forma anónima. En Cambiemos evitaron criticar a la oposición, pero analizan las repercusiones políticas.

El peligroso Rambo, tras las rejas

Un fusil símil Mp4 o Fal con numeración suprimida, 132 municiones de fusil Fal, diez cargadores con munición completos para esa arma, un revólver calibre 38 Special y un cargador de pistola Bersa calibre 9 milímetros como para hacerle honor a su apodo.

Todo eso le incautaron al narco Rambo, quien fue detenido en Tigre, Buenos Aires, en el marco de varios procedimientos, en los que hallaron tres kilos de cocaína y lo necesario para fragmentar y distribuir la droga. La Policía le venía siguiendo el rastro hacía meses por narcotráfico en la zona norte del conurbano.