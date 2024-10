Adrián Suar salió con su nueva novia y lo encontraron infraganti

La cuenta oficial de El Ejército de LAM en X (anteriormente Twitter) dio la primera pista. “Adrián Suar con nueva conquista. Ampliaremos”, publicaron, desatando la curiosidad de seguidores y medios de comunicación por igual. Las imágenes difundidas son algo borrosas y no permiten identificar con claridad a la mujer que acompaña a Suar, pero eso no ha impedido que comiencen las especulaciones sobre quién podría ser la nueva figura en la vida del reconocido productor y actor.

Cómo es la situación sentimental de Adrián Suar

Lo llamativo es que hace apenas unos meses, en una entrevista con el programa Poco Correctos, Suar había abordado su situación sentimental, reafirmando su soltería y hablando abiertamente sobre su experiencia de estar solo. En esa ocasión, el Chueco se mostró reflexivo y destacó la importancia de no apresurarse en una relación: "Depende. Yo no puedo inventarme estar con alguien solo por estar. No tengo esos problemas. Yo no me llevo mal conmigo, entonces tengo esa ventaja", explicó con honestidad. Para Suar, es fundamental encontrar una persona que no solo sea una novia, sino una compañera de vida ideal que pueda acompañarlo en su intenso ritmo profesional.