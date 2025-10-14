De cobrar millones en publicidad a empresaria: el nuevo proyecto de Julieta Poggio

La actriz y bailarina prefiere invertir su dinero y se anima a un nuevo proyecto junto a sus padres.

Con más de 3,1 millones de seguidores en Instagram, Julieta Poggio es una de las influencers más activas y más solicitadas en las redes sociales. La artista que se luce en el mundo del espectáculo luego de su exitoso paso por Gran Hermano sorprendió con un llamativo anuncio.

Es que Poggio da un nuevo paso en su carrera y se lanza como empresaria. Así lo confirmó este lunes en El ejército de la mañana (Bondi) cuando se refirió al negocio que abrirá junto a sus padres. “Voy a ser socia de mis papás. Ellos van a poner un cubre y yo adentro voy a poner un café ”, dijo y dio detalles sobre el nombre elegido y el motivo de lanzarse al mundo del empresariado.

“Se va a llamar Raiza no hijito y va a estar en Pilar”, dijo y explicó que “me encanta invertir, si no tengo la plata ahí muerta. Dije “bueno, empresaria, amor””.

No es la primera vez que la actriz y bailarina que protagoniza la obra Patito Feo en vivo junto a Guadalupe Devoto en el Teatro Broadway encara un proyecto ya que está al frente también de su marca de maquillajes, SoCute by Juli Poggio.

Embed - EXCLUSIVO: EL NUEVO EMPRENDIMIENTO DE JULI POGGIO #bondi #stream #entrevista

Millones en publicidad

En las últimas horas, se viralizó un video en TikTok que revela los presuntos precios que cobraría Julieta Poggio, la ex Gran Hermano, por promocionar emprendimientos en sus redes sociales. Todo comenzó cuando una usuaria de la plataforma compartió su experiencia intentando contactar a representantes de influencers para hacer crecer su marca.

De esta forma, de acuerdo con la información difundida, Julieta Poggio cobraría alrededor de 1.000 dólares por una historia de Instagram, 1.800 dólares por dos historias y 3.500 dólares por un reel, es decir, un video corto en la misma plataforma. Además, se mencionó que Denisse González, otra ex participante de Gran Hermano, tendría un valor de aproximadamente 680 mil pesos por un reel.

En el video compartido por la usuaria, se muestran las supuestas conversaciones con la persona encargada de gestionar las colaboraciones, donde figuran los presupuestos de ambas influencers. La joven aclaró que su intención era difundir su emprendimiento, pero los costos resultaron imposibles de afrontar para un pequeño negocio.