Dónde conoció Flavio Azzaro a su esposa súper linda: la historia de amor

azzaro 1.jpg Flavio Azzaro y su esposa, Sol Nobile.

Cómo conoció Flavio Azzaro a su esposa, Sol Nobile

Flavio Azzaro conoció a su esposa tres años antes de su casamiento y, unos meses antes de pasar por el altar, contó cómo fue la particular forma con la que estableció una conversación con Sol que, en ese entonces, era su vecina porque vivían en el mismo edificio. El periodista quedó impactado al verla y se acercó a ella.

“Una tarde, ella estaba tomando mate con una amiga en la pileta del edificio. Yo bajé con un amigo y, como un oportunista del gol, me acerqué, ella no se rehusó tanto a convidarme mate”, explicó en diálogo con Pronto. “Nos conocimos en noviembre de 2018 y le propuse casamiento a los cuatro meses”, contó en esa oportunidad.

La dura agresión que recibió Flavio Azzaro de un hincha argentino

El periodista deportivo Flavio Azzaro tuvo un momento incómodo por las calles de Estados Unidos al encontrarse con un hincha del seleccionado argentino durante la Copa América que desde el pasado jueves se disputa en territorio estadounidense. El mano a mano con el hincha quedó registrado por una cámara de un celular.

De manera imprevista para el reconocido periodista, un hincha se acercó mientras Flavio portaba en sus oídos un auricular y era acompañado por una mujer, con la camiseta albiceleste filmando su rostro, mientras grababan material de cómo se vive el mayor certamen continental a nivel selecciones. Lejos de llenarlo de elogios y gestionar un autógrafo, el hincha increpó al periodista que mostró en su rostro una cuota de sorpresa.

"Memoria argentino, memoria. Que no vuelva a pasar que el periodista barato nos hace sentir que tenemos que ir en contra de nuestros jugadores por un poco de cámara", empezó relatando la persona que se acercó al lugar del periodista para hacerle conocer sus diferencias. Ante esta situación, Azzaro mostró una risa irónica y lanzó: "Callate pancho".

El pleito de Flavio Azzaro con un hincha

Al escuchar que Flavio redobló la apuesta, el hincha continuó con su reclamo: "Por favor te lo pido. Que no vuelva a pasar porque es difícil conseguirlo pero que no vuelva a pasar que el periodismo...". Mientras perseguía al periodista que comenzó a caminar en sentido contrario, el hincha esbozó en vos alta: "A mi no me toqués", sin registrar con quién tuvo contacto físico.

Luego, cuando el periodista decidió enfrentarlo, el hincha advirtió: "Te voy a romper la boca. Mirá que somos 50". Sobre el cierre del video que se viralizó en las redes sociales, ambos intercambiaron empujones y la transmisión se cortó de manera abrupta.