El llamativo cambio de look de Nancy Pazos y su parecido con un personaje de Game of Thrones

La periodista y panelista, Nancy Pazos , causó furor en las redes sociales con su radical cambio de look, que evoca a su apariencia en los años 90. A raíz del resultado de su nueva imagen, los internautas la compararon con uno de los villanos del éxito de HBO, Game of Thrones .

La periodista de C5N y Telefe compartió en su cuenta de Instagram una publicación del estilista Claudio Cerini, que mostraba la previa de su renovación de peinado. Junto a la historia, la panelista de "A la Barbarossa" y conductora de "Inteligencia Artesanal" (C5N) escribió "Vuelvo a las fuentes".

Minutos después, Pazos publicó su nuevo corte de pelo, lo que significó un cambio total en su look, dejando su pelo largo detrás. Sin embargo, esta no es la primera vez que luce un corte similar. En los 90s, Nancy llevó su cabellera sumamente corta, y era reconocida también por eso. En 2015, volvió a llevar su pelo más corto de lo habitual.

image

image

image

Si bien a muchos le hizo recordar un viejo look de Pazos, otros, como el conocido internauta @Dcevampiro, compararon el corte con el de Cersei Lannister, personaje de GOT interpretado por Lena Headey.

No la quiere ni su hijo: el comentario de Nicanor, el hijo de Nancy Pazos y Diego Santilli a favor de su padre

Las elecciones legislativas nacionales celebradas el pasado domingo generaron una fuerte disputa entre el candidato de la Libertad Avanza Diego Santilli, que terminó ganando las elecciones en PBA, y la periodista Nancy Pazos, quienes fueron pareja y tuvieron hijos fruto de la relación.

La furia se nota aún más en la periodista que en más de una ocasión definió a su expareja como una "mala influencia" para sus hijos debido a que los mismos tienen pensamientos más cercanos a su padre y al liberalismo. De hecho, sus hijos acompañaron al candidato en el búnker de LLA en Capital Federal.

image

"Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor. Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos", escribió en las redes sociales su hijo Nicanor Santilli Pazos tras el triunfo en las elecciones y en medio de los cruces.

Abordada por un periodista del programa Los Profesionales de Siempre y consultada por la situación, Pazos dijo: “Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura”. Y agregó: “Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces… Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés”.

Por otra parte sumó: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable”, soltó en referencia al streamer liberal Gordo Dan. En el cierre dijo: “Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”.