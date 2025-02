El video de Morena Rial que no deja dudas de cómo vive hoy

La lista de condiciones que Morena Rial debe cumplir tras estar en libertad

La polémica de Morena Rial tomó un nuevo giro en las últimas horas, cuando el juez Ricardo José Costa, del juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, le concedió de oficio la excarcelación extraordinaria. Tras una semana detenida en la Comisaría N°7 de San Isidro, la influencer podrá ir a la casa de su hermana Rocío. En LAM, leyeron una carta que escribió la joven, donde expresaba: "Sé que se especula a diario sobre mi situación. No quiero victimizarme ni mucho menos pero me siento víctima de toda esta situación por la gente equivocada que me rodeó".