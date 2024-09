Kate Winslet reveló el secreto mejor guardado de la escena más icónica de Titanic ¡Enterate!

La escena en cuestión es que el agua en la que se grabó la escena no era tan profunda como parecía en pantalla . De hecho, mientras el público veía a Jack aferrarse a un trozo de puerta para no hundirse en las profundidades del océano, lo que realmente hacía el actor era algo mucho más simple: estaba arrodillado.

Se trata de una de las escenas finales, que se convirtió en la más emblemática y discutida de la producción. Esta secuencia fue objeto de críticas y cuestionamientos durante años, ya que los fanáticos debatieron en más de una oportunidad si el personaje de DiCaprio podría haber compartido parte de la puerta con Rose interpretada por Winslet, después del hundimiento del barco. La gran mayoría opinaba que ambos podían entrar cómodamente y, en consecuencia, él se hubiera salvado.

En relación con esta tan debatida secuencia, la actriz confesó que su coprotagonista probablemente “sufre de trastorno de estrés postraumático” debido a la cantidad de veces que le preguntaron al respecto. Esto teniendo en cuenta que ese instante se volvió viral y es objeto de innumerables teorías y discusiones.

En ese sentido, también recordó que el tanque de agua donde se filmó Titanic no era para nada cómodo, ya que el espacio era muy reducido y debieron pasar allí un buen tiempo. “Para romper la burbuja, el agua estaba a la altura de la cintura en ese momento”, aseguró y sumó: “Así que, en primer lugar, yo estaba como, ‘¿Puedo ir a hacer pis?’”. “Y entonces me levanto, me bajo de la puerta, camino hasta el borde del tanque, a unos seis metros de distancia, y literalmente tengo que estirar la pierna y subir y volver a subirme a la puerta. Es terrible”, comentó Kate con respecto a cómo recuerda que fue al baño durante esa grabación. De todas formas, admitió que el director James Cameron podría llamarla por revelar estos secretos que arruinan la magia del cine.

Lee, la nueva película de Kate Winslet

El nuevo tráiler de Lee, la esperada película biográfica que sigue la vida de la célebre fotógrafa de guerra Lee Miller, ha sido finalmente revelado. Protagonizada por la galardonada actriz Kate Winslet, la película ofrece una mirada profunda a la vida de una mujer cuya cámara capturó algunos de los momentos más desgarradores y trascendentales de la Segunda Guerra Mundial.

El filme está a cargo de la cineasta estadounidense Ellen Kuras, quien hace su debut en la dirección de largometrajes después de haber trabajado en reconocidos proyectos de televisión como The Umbrella Academy e Inventando a Anna.

La historia base está inspirada en el libro The Lives of Lee Miller de Antony Penrose, con un guion escrito por Liz Hannah, Marion Hume y John Collee, y adaptado por Lem Dobbs.

La trama comienza en el sur de Francia en 1938, donde Miller, una ex modelo de moda, se encuentra de vacaciones con algunos de sus amigos más cercanos, todos ellos artistas, poetas y confidentes. Sin embargo, su verdadera transformación se produce durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se convierte en una aclamada corresponsal de guerra para la revista Vogue.

A su vez, la narrativa que protagoniza Kate Winslet se introduce en la vida personal de Miller y en los altos costos que pagó por su búsqueda de la verdad. Uno de sus autorretratos más reconocidos, que se puede ver en el nuevo tráiler, es aquel en la que posa desafiante en la bañera privada de Hitler, simbolizando su tenacidad y valentía.