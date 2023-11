La dura pelea de Morena Rial contra la obesidad: por qué le echa la culpa a su madre

Mientras que Rocío Rial -también de 24 años, quien trabaja con su padre-se incorporó a la familia un año y medio más tarde, después que fuera abandonada en la puerta de un hospital y el matrimonio Rial-D’Auro inició los trámites después de que un juez se comunicara con el periodista para contarle del caso.

MOrena Rial.jpg Morena Rial habló varias veces en TV sobre los maltratos que recibió por parte de su madre adoptiva.

Morena dijo haber sido víctima de episodios de bullying por su problema de salud, cuyo origen le atribuyó a la mala relación con Silvia D'Auro, su madre adoptiva. Según la mediática, la maltrataba y le decía frases tremendas cuando tenía menos de 10 años. "Cuando yo era chiquita me sentó en una mesa, prendió el televisor y me hizo ver Cuestión de Peso. Me dijo 'vos vas a terminar así'", recordó en una entrevista.

Maltratos, golpes y sobrepeso, la dura infancia de Morena Rial

Cuando Jorge Rial estuvo al borde de la muerte durante un viaje junto a su nueva pareja en 2022, Morena dejó meses de distanciamiento con el conductor y fue a cuidarlo a Colombia. Pero al regreso, todo explotó, recorrió programas de TV atacándolo y dio detalles desconocidos de su vida familiar y de los golpes de su madre adoptiva. "Perdonarla es imposible", lanzó.

Entre muchos maltratos recibidos por parte de su mamá durante los 12 años en los que vivió junto a ella hasta el divorcio de sus padres, More Rial contó otra anécdota que muestra cómo la castigaba Silvia D'Auro por su sobrepeso. “Un día nos mandó a comprar pan con Rocío y nos comimos dos miñoncitos. Ella pesó la bolsa y al darse cuenta de que había menos de lo que pidió nos pegó”, relató.

“A Rocío le metió una piña. También me quemaba el cuerpo con cera”, explicó Morena Rial, quien hizo dietas durante años para bajar de peso y luego de ser empujada por una escalera en el colegio le avisó a sus padres que no iba a ir más a esa institución.

La relación con Silvia D'Auro: una madre que no volvió a ver

Decidido a ayudarla a resolver su problema, Jorge Rial le puso dos nutricionistas y un personal trainer, pero los profesionales le dijeron que lo único que podía ser efectivo era someterse a un bypass gástrico en 2016: "Mi papá tenía miedo por lo que podía pasarme en el quirófano, pero entendió que todo iba a ser peor si seguía comiendo y me agarraba diabetes", contó Morena.

"Yo llegue a pesar 145 kilos”, contó una vez la hija de Jorge Rial en sus redes sociales. “Por eso mismo, los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan... Aunque, a veces, me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", comentó la chica.

Rocio Rial y Morena Rial 1.jpg Morena junto a Jorge Rial y a su hermana Rocío. Hoy no tiene buena relación con ellos.

La operación le cambió la vida, pero su relación con su madre adoptiva ya no tendría retorno. Cuando Jorge Rial se fue de la casa, sus hijas eligieron irse con él, aterradas de quedarse solas con Silvia D'Auro, quien cortó la comunicación con las chicas para siempre. More la acusó varias veces por haberlas abandonado, pero ahora va por más.

La última vez que Morena supo de ella fue cuando nació su hijo, en 2019. "No es que no quiera tener relación, está todo mal de entrada. Pero cuando nació Francesco yo le escribí y del lado de ella nunca hubo una respuesta", afirmó. Hoy, peleada con Jorge Rial y con su hermana y en litigio con el padre de su hijo, More ya no solo no desea volver a verla: la quiere presa.