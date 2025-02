La separación de Pía Shaw: por qué la dejó su famoso novio

El difícil momento de la conductora y panelista Pía Shaw se reconoce por el estadio amoroso que expresaba cada vez que hablaba de su pareja. Hace un tiempo, Pía, abrió su corazón en la mesa de Juana Viale, al hablar de su relación con Dubini: “No convivo. Lo hice con otros ex, pero hoy estoy bien. Me encantaría en algún momento convivir con él. Estoy enamorada".