Las primeras fotos de Roberto García Moritán y su nueva novia juntos

Después de muchas idas y vueltas, rumores, desmentidas y rodeos, Roberto García Moritán y su nueva novia Priscila Crivocapich ya no se esconden. El empresario y la mediática habían confirmado su romance días atrás y ahora se los vio por primera vez juntos en la calle este domingo, cuando decidieron hacer un paseo por el barrio porteño de Palermo.

Mucho se había hablado de que Roberto García Moritán había encontrado el amor por primera vez desde su separación de Pampita, y a pesar de que en un primer momento el empresario y ex legislador porteño había negado cualquier acercamiento, en los últimos días esta situación cambió. Tanto es así, que las cámaras de revista GENTE los encontraron a los dos juntos aprovechando el domingo para pasar un tiempo en pareja.

Sin embargo, sigue habiendo misterios alrededor de la pareja, entre ellos si piensan tener un hijo juntos: “Esas cosas son muy personales, es muy íntimo para hablar”. Y si de hijos hablamos, a la mediática también le preguntaron si había conocido a los hijos del empresario: “Todo lo que quieran le preguntan a él”.

Moritán 2.jpg Las fotos de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

Qué dijo Roberto García Moritán

Sin embargo, el nombre de Priscila Crivocapich estuvo también vinculado a la polémica, luego de que empezaran a sonar los rumores de que es “mala compañera”. “Yo estoy feliz trabajando en el canal. Ya es mi tercer año y la semana que viene arrancamos el Mundial de Clubes, así que va a estar espectacular. Los comentarios no tienen nada que ver conmigo. Yo estoy reagradecida y disfrutando mucho del lugar a donde estoy”, aseguró ella.

Quien también habló fue Roberto García Moritán, quien le esquivó a la pregunta de si estaba enamorado de Priscila. ”Qué pregunta profunda", respondió antes de agregar: “Nos estamos conociendo. Esto es un proceso que, siendo adultos con muchas responsabilidades y mucha historia, hay que tomarse las cosas con calma”.

“Casi pasó un año. Me parece que ya estaba listo, por lo menos, para conocer a alguien y darme la posibilidad de volver a salir, a comer, a charlar...”, dijo en relación a su separación con Pampita y esta nueva posibilidad de encontrar el amor. Además, no dudó en defender a su flamante pareja ante los rumores de que era mala compañera: “Los que dicen eso no la conocen”.