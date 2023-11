Los looks más extremos de La Joaqui, la trapera hot que juega al límite con tangas y microbikinis

La jurado de Got Talent Argentina marca tendencia con un estilo siempre arriesgado y mucha piel a la vista. Así, sorprende en todos los eventos.

La Joaqui se expresa con sus canciones y también con sus looks.

La Joaqui está por cerrar un año en el que le pasó de todo. Pero lo hace en la cima de su popularidad, con disco nuevo lanzado en las últimas horas, su presencia saliente en Got Talent Argentina cada noche y marcando tendencia con sus increíbles looks en TV, en cada gala y en sus posteos de Instagram.

La artista marplatense es furor con sus outfit jugados y hots en la red carpet o en sus videoclips, y cada vez que renueva su look en el programa de talentos (cada instancia del ciclo se graba sin que los jurados pueden cambiar su vestimenta). No solo es innovadora: La Joaqui no le teme a nada y siempre va por más.