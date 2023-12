Mariano Martínez y el peor momento de su vida: cómo se recuperó del accidente en el que casi pierde una pierna

Por qué Mariano Martínez estuvo tres años sin poder caminar

“A los 9 me pisó un colectivo, quedé en cama tres años casi pierdo la pierna izquierda, a los 12 y medio empiezo a caminar, estuve en silla de ruedas dos años. Pasaron casi tres años casi hasta que aprendí a caminar de vuelta”, sostuvo Martínez en La Noche de Mirtha (eltrece).

Padre de tres hijos y recientemente separado de la bailarina Triana Ybañez, el actor contó de qué manera le salvaron la vida en un hospital público. “Me habían internado en Avellaneda. Me enyesaron, pero yo no tenía nada quebrado sino que tenía todo roto (hematomas) por dentro. Me agarró gangrena. Mi madre se peleó con los médicos, firmó que se hacía responsable y me llevó en andas al Garrahan”, añadió.

Embed

Tras su recuperación volvió al colegio a fines de séptimo grado. En esa época de su vida, entre la infancia y la pubertad, sus hobbies lo ayudaron y mucho. “De chico, la actuación y el deporte me ayudaban a liberarme, era muy introvertido, no me sacabas una palabra ni con tirabuzón, pero cuando estaba en los actos del colegio era otro”, diferenció.

Respecto a la práctica de taekwondo, Martínez dijo que la disciplina lo ayudó mucho. “Tiene una filosofía, perseverancia, autocontrol”, enumeró el actor nacido el 5 de diciembre de 1978 en el barrio porteño de La Boca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariano (@marianom78)

Martínez contó que sus tres hijos, Milo, Olivia y Alma, se sumaron a esta pasión. “Es una disciplina que ayuda a sentirte seguro, amor propio, seguridad”.

Si bien el actor no habló muchas veces del tema, entrevistado en LAM se refirió a la cuestión y dejó una reflexión respecto de lo nocivo del bullying. “Volví a caminar a los doce años y medio. Me decían que no iba a crecer igual. Después me hacían cargaban de chiquito, que tenés pierna de palo, que te la comió un cocodrilo. A la edad que vos te estás desarrollando. Y yo realmente lo sufrí muchísimo en ese momento. Eso me fue curtiendo”, reconoció.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariano (@marianom78)

Fue recién en 2017 cuando Mariano Martínez subió a su cuenta de Instagram una foto en la que dejaba ver la cicatriz que tiene en la pierna izquierda. “El tiempo lo acomoda todo”, se podía leer en el posteo junto a la imagen.

Mariano Martínez: de no poder caminar a crecer de golpe

Mariano Martínez tardó muchos meses en recuperarse. En ese lapso tomó clases particulares de teatro. “Crecí de golpe. Me sentía discriminado. Los niños son muy crueles, la pasé fea. Me daba vergüenza mostrar la cicatriz. No quería ir a una pileta, siempre andaba en pantalones largos. Ahora, al contrario, me da orgullo porque es algo que superé en la vida”, remarcó.

Como si de una prueba de fuego se tratara, la escena con la que Mariano Martínez debutó en TV fue en una pileta. “Lo recuerdo patente. Yo no me quería poner el short. Estaba re nervioso en el vestuario, hasta que le expliqué al productor que tenía una cicatriz. Le dije que no quería que se vea y lo entendió”, explico sobre su participación en La Nena, donde al personaje Axel.