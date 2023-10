Espectáculos La Mañana Mauro Szeta Mauro Szeta contó qué no le deja hacer a su esposa por temor

El periodista sorprendió al contar la decisión que tomó con su esposa.







Mauro Szeta sorprendió a todos al revelar un sorprendente secreto sobre su vida con su esposa, la fiscal Clarissa Antonini. En una conversación sobre rituales antes de dormir y preferencias de camas, Szeta hizo una revelación inesperada sobre su relación con su pareja.

El periodista explicó que él y su esposa han optado por no compartir la misma cama durante un largo período de tiempo. "Hace mucho tiempo que no dormimos juntos con Clarissa", confesó Szeta, agregando que la decisión de dormir separados fue suya. Aunque su esposa no estaba inicialmente entusiasmada con la idea, Mauro Szeta ha encontrado comodidad en una cama pequeña que no supera el metro veinte, cedida por la hermana de Clarissa.

“Yo decidí, ella no está muy copada con la idea, pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte. Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía”, explicó el periodista.