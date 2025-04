¿More Rial podría volver a la cárcel?: la causa que complica a la mediática

morena rial detenida

¿Qué pasó en Castelar?

Según publicó la revista Pronto, trascendió en las últimas horas, de forma extraoficial, algunos detalles de este robo. Al parecer, el dueño de una propiedad declaró que durante las vacaciones que se tomó en la segunda quincena de enero, recibió el llamado de una vecina que le advirtió que la puerta de su casa estaba abierta. La policía intervino y comprobó que faltaba dinero y otros objetos de valor.

Cabe destacar que el denunciante dice haber recibido mensajes extraños los días previos al robo, uno de ellos que hacía referencia a que había una persona que se hacía pasar por él en las redes sociales.

El pasado 2 de abril, Pepe Ochoa, panelista de LAM, leyó el chat que correspondería al momento en que le robaron al hombre junto con los datos precisos de qué fue lo que se llevaron.

"Que le pongan onda porque vos dejas el bebé y le pones onda. Que sea la fija, que quiero traer el billete sí o sí. Esto es a las 17:30". Y agregó: "19 horas. '¿Dale, ya está llegando? ¿Venís o no? Salí, chico'. Hay un espacio de una hora y pico, y a las 21:45 le dice: 'Estate atenta, si sale alguien, estamos rompiendo'", vinculó los hechos el panelista.

"Estoy haciendo terapia"

En los últimos días, se filtraron mensajes de Morena donde se comprobó que era la jefa de una banda que organizaba robos en viviendas.

Tras las críticas que recibió, posteó en redes sociales un extenso mensaje donde se mostró arrepentida, pidió disculpas y contó que está haciendo terapia.

En el primer párrafo de su escrito, Morena explicó por qué no hablará con la prensa: "Me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al tiempo de excarcelarme, el compromiso afectivo y personal que asumo ante mi padre Jorge Rial, mi hermana y mis hijos, sumado al compromiso de conducta que comprometí ante mis abogados del estudio del doctor Pierri y la oportunidad que me brindó la Justicia al concederme esta excarcelación extraordinaria sigo manteniendo mi actitud de evitar todo tipo de declaración periodística”.

“He hablado mucho con mis abogados y sinceramente pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos 30 días. He aprendido mucho y estoy aprendiendo más. También estoy llevando adelante una terapia intensa que me permita ir mejorando mis acciones”, continuó.

Asimismo, destacó que la ayuda de un profesional le está haciendo bien: “Independientemente de las determinaciones que la Justicia dispuso hacia mí, destaco la preocupación de la jueza de garantías en el seguimiento cercano de mis tratamientos. Me hace muy bien este control y tanto con mis abogados, la jueza, mi familia y los profesionales agradezco esta oportunidad y la contención que me dan”.