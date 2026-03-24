Polémica por el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

La actriz volvió a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y su explicación sobre su salud no convenció a los seguidores. Qué dijo.

Después de varios días de especulaciones, este lunes, con bombos y platillos, Andrea del Boca volvió a Gran Hermano: Generación Dorada por la puerta giratoria.

La actriz había tenido que abandonar la competencia por motivos de salud, pero en las últimas horas, el equipo médico decidió darle el alta y así regresar a la casa más famosa del país.

La participante volvió a ingresar a la casa y fue muy recibida por sus compañeros, que se alegraron de verla bien y de vuelta en la casa. Tanto los integrantes de su grupo como el resto de los jugadores le expresaron unas palabras, una de ellas fue Yanina Zilli , que dejó sus diferencias de lado y se alegró por la vuelta de su compañera.

“Bienvenida, me alegro que estés bien”, expresó Zilli y Andrea bromeó: “Somos dos minas del espectáculo”. Rápidamente se abrazaron y Yanina afirmó: “Te extrañe mucho, para seguir jugando, no arrancamos todavía a jugar nosotras dos, tenemos que empezar”.

Luego, agregó: “Estoy contenta que estés bien de salud, eso me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”. A lo que Andrea afirmó: “Es un volver a empezar”.

Embed - Así fue el REGRESO de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Tras su vuelta a la competencia, Santiago del Moro quiso saber qué había pasado con su salud. “El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver”, compartió Andrea.

“Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”, expresó la participante.

Sin embargo, en las redes sociales se mostraron molestos por el regreso de Andrea ya que consideran que mintió con su estado de salud y que su salida se debió a una cuestión contractual que supo acordar durante los días que estuvo afuera.

Incluso consideran que no cumplió con el aislamiento correspondiente como hace cualquier participante que sale de la casa por problemas de salud.