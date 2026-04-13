Preocupación por la salud de Luis Brandoni: qué le pasó

El reconocido actor, Luis Brandoni fue internado en las últimas horas después de sufrir una caída en su casa y que su estado de salud genere preocupación en el mundo del espectáculo. En las primeras horas circularon versiones sobre un ACV, pero luego su entorno desmintió ese diagnóstico y llevó tranquilidad sobre el cuadro actual.

El actor permanece en observación en el Sanatorio Güemes. La información que se conoció durante este lunes indicó que el golpe le provocó un hematoma que debe ser controlado, motivo por el cual seguirá algunos días bajo estricto seguimiento médico. El episodio ocurrió el sábado, cuando Brandoni sufrió un accidente doméstico. A partir de esa caída fue trasladado a un centro de salud, donde quedó internado para su evaluación y recuperación.

Con el correr de las horas, el productor Carlos Rottemberg salió a aclarar el cuadro. Explicó que no se trató de un accidente cerebrovascular, como había trascendido en un primer momento, sino de un hematoma derivado del golpe, que ahora debe ser monitoreado hasta su evolución.

Luis Brandoni.

Esa precisión modificó el foco de la noticia. La preocupación inicial se había disparado por la versión de un ACV, pero la aclaración del entorno del actor llevó algo de calma en medio de una jornada atravesada por rumores y mensajes de inquietud.

La situación de Luis Brandoni

De acuerdo con la información difundida desde su entorno laboral, el actor Luis Brandoni sigue bajo cuidados médicos y en observación. Por ahora, la prioridad es controlar la evolución del hematoma y completar los estudios necesarios antes de definir el alta.

La internación obligó además a reordenar de inmediato su actividad teatral. Brandoni encabeza junto a Soledad Silveyra la obra ¿Quién es quién?, una de las propuestas fuertes de la cartelera porteña, y las funciones quedaron suspendidas mientras se resuelve la situación de ambos protagonistas.

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En ese punto se sumó otra complicación: la obra ya había frenado sus presentaciones desde el viernes por un problema de salud de Silveyra. Con la caída de Brandoni y su posterior internación, la pausa en la temporada se extendió también para este fin de semana. La suspensión de la obra se produjo en un contexto de éxito de público para la comedia protagonizada por Brandoni y Silveyra. La producción resolvió detener las funciones hasta que ambos actores puedan retomar la actividad en condiciones.

Por ahora, la atención está puesta en la recuperación del actor y en su permanencia en observación médica. El dato central de la jornada fue la desmentida sobre el ACV y la confirmación de que el cuadro que motivó la internación está ligado al golpe sufrido en la caída.