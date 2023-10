Qué es de la vida de Paulina, la novia de Guido Süller en las épocas de ZAP

Guido Süller 1.jpg La ex de Guido Süller reveló detalles de su vida después del emblemático programa de televisión.

Además, Paulina incursionó brevemente en la política junto al candidato Javier Milei, pero decidió dar un paso al costado. Sobre esta experiencia, comentó: "Me ofrecieron cargos de todos los partidos, pero necesitaba más conocimiento. No sirvo para mentir, tengo una vida muy limpia, no tengo lujos, trabajo al día. No tengo un señor que me mantenga, y tampoco me gustaría eso porque te hace inútil... ¿cuántas chicas buscan eso? Yo soy distinta".