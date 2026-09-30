Para qué sirve cada lado de la esponja de cocina: el error que casi todos cometemos al lavar los platos

La esponja amarilla y verde es uno de los objetos más usados en la cocina cotidianamente, pero también uno de los más mal aprovechados en el hogar.

La mayoría de las personas la usa de cualquier lado según lo que tenga más a mano, sin saber que cada cara fue diseñada con un material diferente para cumplir una función específica. Usar el lado equivocado puede rayar superficies delicadas o dejar suciedad sin remover en utensilios resistentes.

El lado amarillo es más blando y fue diseñado para una limpieza ligera, mientras que el verde está destinado a un fregado más intenso. La diferencia no es estética: responde a la composición de cada material y al nivel de abrasividad que tiene.

El lado amarillo está fabricado con espuma blanda y absorbente. Retiene agua y detergente, lo que permite distribuir el jabón y retirar residuos de comida sin recurrir a una fricción intensa. Es la cara indicada para el lavado cotidiano de platos, vasos, cubiertos y recipientes sin suciedad muy adherida.

Esponja de cocina: cuál es el lado correcto para usar

También es la única opción segura para proteger ollas y sartenes de teflón u otras superficies frágiles: su textura permite remover restos de comida sin rayar los recipientes.

El lado verde, en cambio, está fabricado con una fibra abrasiva más áspera pensada para la suciedad difícil: restos quemados, incrustaciones y manchas resistentes en recipientes pesados, de forma similar a cuando buscamos remover la grasa acumulada en la cocina.

Las esponjas verdes suelen ser más abrasivas que las azules y se utilizan para eliminar la suciedad y los residuos más resistentes en utensilios de cocina, sartenes y ollas. Esa misma abrasividad que la hace efectiva en superficies resistentes puede rayar y arruinar los recubrimientos antiadherentes si se usa en el lugar equivocado.

Cómo usar bien la esponja y cuándo cambiarla

Conviene comenzar siempre con el lado suave: lavar platos, vasos y utensilios con suciedad ligera, evitando presionar demasiado. Si quedan restos adheridos en una olla o recipiente resistente, recién entonces emplear la parte abrasiva con movimientos suaves. Antes de usar el lado verde sobre una superficie nueva, vale probar primero en un sector pequeño y poco visible para verificar que no la raya.

El mantenimiento también importa. Después de cada uso, conviene enjuagar la esponja, retirar los restos de comida y dejarla secar en un lugar ventilado.

Esponja de cocina: cuál es el lado correcto para usar

Las esponjas permanecen en contacto constante con humedad, un ámbito donde acumula bacterias y gérmenes que aceleran su desgaste. Cuando la esponja desprende mal olor, presenta manchas, se deshace o conserva restos que no se pueden eliminar, es momento de reemplazarla.

Más allá del amarillo y el verde, el mercado ofrece esponjas de otros colores con funciones específicas. La esponja de color verde agua es específica para el baño: se usa en inodoros y bañeras, pero también en vidrios, espejos y metales, ya que no raya. Las esponjas azules, rosas y naranjas son ideales para limpiar sin dañar. Tener esponjas separadas por zona y por función es la manera más simple de evitar la contaminación cruzada entre superficies del hogar.