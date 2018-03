El hecho ocurrió pasadas las 2.30 cuando el cuerpo del muchacho, de 19 años, se precipitó desde el primer piso de la embarcación en la que un grupo celebrara una fiesta de cumpleaños, que sale del puerto de Olivos y navega por el río Luján hasta la zona de Tigre.

El suceso fue registrado en las costas de San Fernando y un grupo de guardavidas intentaron rescatarlo pero continuó nadando hasta que lo perdieron de vista, de acuerdo a testigos.

"Subimos al barco a las 21.30, en Olivos, para festejar el cumpleaños de un amigo y a eso de la una de la mañana, cuando el barco quedó varado, uno de los chicos que estaba en la fiesta se tiró al agua. Le tiraron un salvavidas pero no hizo caso, siguió nadando", dijo Ariel, uno de los participantes de la fiesta, a la señal de noticias TN.

"No sé porque se tiró, no se si estaba borracho o drogado, no lo sé", explicó el joven, y contó que después de lo ocurrido "nos bajaron del barco y nos llevaron a Prefectura, donde estuvimos hasta las nueve de la mañana".

Poco después, y tras la denuncia a Prefectura, varias embarcaciones comenzaron la búsqueda en el río, por lo que intervino el juzgado federal de San Isidro número 2, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó el cierre de la vía navegable.