"Estoy muy indignado con la persecución a Moyano"

Capital federal. El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a hablar y sus palabras hicieron ruido. “Estoy indignado por la persecución judicial contra (Hugo) Moyano, me he ocupado de hablar con la gente que lleva los expedientes judiciales. Es un bochorno, es ridículo. Antes de enero era amigo del Gobierno y cuando plantea un 27% de aumento empieza una persecución con siete u ocho causas totalmente ridículas”, lanzó. “No tolero que el Gobierno utilice parte de la Justicia para perseguir a nadie. Por supuesto que si tiene alguna causa que la aclare, pero es evidentemente que es una persecución”, aseguró.