Ex jugador de Boca causa dos muertes en la General Paz

El accidente ocurrió la madrugada de ayer en la Capital Federal, más precisamente en la Avenida General Paz, altura de la calle Madariaga y a unos 300 metros del autódromo Juan y Oscar Gálvez.

Allí, un Volkswagen Scirocco, del que luego se supo que era manejado por Zárate, colisionó de atrás y a gran velocidad a un taxi en el que viajaban dos personas adelante -se calcula que no era pasajero por tener el privilegio de ir como acompañante-, quienes fallecieron en el acto. En tanto, Zárate resultó herido y fue trasladado al Hospital Santojanni, pero luego fue trasladado a la comisaría vecinal 8 C (ex 52) en calidad de detenido e imputado por las dos muertes.

El futbolista, de 25 años, habría sido sometido a un control de alcoholemia y a un test de drogas para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol o las drogas. Los resultados de dichos estudios seguramente se conocerán en las próximas horas.

Zárate, quien se inició en Boca y luego pasó por Godoy Cruz y Unión, jugó hasta agosto en Atlético Tucumán, pero el Decano decidió prescindir de sus servicios, por lo que estaba en la búsqueda de un nuevo club.

El Chevrolet Corsa que oficiaba como taxi perdió casi completamente la parte del baúl en el impacto y el techo resultó prácticamente destruido. Personal de Bomberos y Policía de la Ciudad retiraron los vehículos y el tránsito sobre la avenida General Paz fue liberado horas después.

“Nahuel se encuentra en estado de shock por lo que pasó. Lamento no haber podido tener contacto con él porque está incomunicado. No tengo detalles del expediente, por lo que por el momento es un accidente de tránsito”. Juan Fontana. Abogado defensor de Zárate

La postura del abogado

Juan Fontana, abogado de Nahuel Zárate, señaló que su defendido “se encuentra en estado de shock” y que “permanece incomunicado” por el momento. El letrado se lamentó no haber podido tener contacto con su defendido, quien se encuentra en la mencionada comisaría.

Pese a las imágenes que circulan, para Fontana por ahora se trata sólo de “un accidente de tránsito”, ya que no tiene detalles del expediente porque aseguró que aún no ha podido verlo. “La idea es el lunes (por hoy) ponernos a disposición del juez y afrontar la situación”, agregó.

En cuanto al estado de salud del ex defensor de Boca, afirmó que “le hicieron estudios, y como constataron que no tuvo ningún tipo de lesión, lo trasladaron para acá”.

Por último, el abogado del futbolista dijo que Zárate “carece totalmente de antecedentes penales” y “jamás estuvo vinculado a un hecho delictivo”.

En otro choque mueren padre e hijo

Ayer, en una mañana trágica tras el choque entre un taxi y un vehículo particular en la General Paz, otro accidente fatal se registró cerca de las 7 en Ramos Mejía, partido de La Matanza, donde un hombre de 72 años y su hijo de 30 perdieron la vida. El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y Maipú, cuando un Chevrolet Cruze esquivó un montículo de tierra sobre Rivadavia al 14.600 e impactó de frente y a alta velocidad contra un Chevrolet Corsa que se disponía a doblar. En el automóvil negro que ocasionó la colisión viajaban cinco jóvenes que se dirigían en sentido provincia de Buenos Aires después de salir y que resultaron ilesos. El conductor, de 21 años, está detenido por homicidio culposo y los otros ocupantes fueron demorados. El conductor del Corsa, de 30 años, murió en el lugar. Su padre, de 72, fue trasladado al hospital de Haedo pero falleció al llegar.