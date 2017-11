Eyaculó sobre una chica en el colectivo y fue preso

En su denuncia en la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora, Micaela Álvarez aseguró que mientras viajaba cerca de las 17 horas del último miércoles en un colectivo de la línea 160 por la avenida Almirante Brown, “un sujeto abusó sexualmente de ella y le apoyó su miembro en el brazo izquierdo para luego eyacular sobre ella”, comentó el personal de la Fiscalía de Lomas.

El acusado, Vicente Solari, residente en Adrogué, está detenido e imputado bajo el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, según las fuentes. Solari no prestó declaración y la defensora que lo asiste solicitó su excarcelación, por lo que ahora deberá resolver en el caso el Juzgado de Garantía numero 5, a cargo de Marisa Salvo.

Álvarez relató el caso en la red social Facebook, mostró fotos y un video del acusado y detalló que cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido comenzó a gritar, lo que dio lugar a que varios pasajeros no permitieran que el hombre se bajara del colectivo. “Este señor, si se lo puede llamar así, fue el que sin ningún tipo de derecho, sin mi consentimiento, iba parado al lado mío muy pancho con su bragueta baja y su pene afuera apoyado en mi brazo mientras yo iba viajando sentada en el colectivo de la línea 160 hacia el profesorado a firmar mi libreta, muy tranquila escuchando música, pensando, distraída. Bastó sentir como húmedo para darme cuenta y reaccionar”, escribió la joven víctima. Y agregó: “Confío en la Justicia y que quedará preso por un buen tiempo pero, por las dudas, véanlo bien por si lo llegan a cruzar alguna vez. Es un degenerado, no permitan que le vuelva a hacer lo que me hizo a mí a nadie más, reaccionen como reaccionaron los pocos que me ayudaron”.

Para finalizar su descargo, expresó: “Les estoy muy agradecida a aquellos que me ayudaron, al igual que los policías de la comisaría de Lomas. Ojalá no vuelva a pasar esto, ojalá la justicia te haga pagar y luego también Dios que todo lo ve y escucha”.

Entre a quienes agradeció la chica se encuentra el chofer, quien también actuó de testigo en la denuncia y llevó a la chica a la comisaría.

25 años tiene Micaela Álvarez

La víctima iba viajando en el 106, colectivo que circulaba por Temperley, mientras se dirigía al profesorado. Tras darse cuenta, reaccionó y alertó al resto de los pasajeros.

Piden 18 años por matar a una bailarina

Un fiscal pidió ayer que sean condenados a 18 años de prisión dos hombres acusados de matar a puñaladas a la bailarina de tango María Cecilia “Taty” Caviglia (50), cuyo cuerpo fue luego abandonado adentro de una valija incendiada en la ruta 2, en la localidad bonaerense de Dolores. Al alegar ante el Tribunal Oral Criminal N° 10 porteño, el fiscal de juicio Carlos Giménez Bauer solicitó para Joel Maximiliano Baez (30) y Víctor Ezequiel Blanco (30) esa pena por considerarlos coautores de “homicidio simple en concurso real con hurto”. La defensa solicitó la mínima pena por ese delito.